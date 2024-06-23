Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна может рассчитывать только на свою военную технику и не ждать помощи извне. В интервью журналисту Павлу Зарубину он добавил, что у РФ в этом плане все получается.
«И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя», — заявил Путин, отвечая на вопрос Зарубина о стабильности экономики Минобороны страны. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
Также глава РФ добавил, что государству никто просто так не подаст какие-либо ресурсы, однако Россия все может сделать сама. По словам Владимира Путина, у страны все получается.
В свою очередь, Украина зависит на фронте от поставок западного оружия. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не только поставляет стране собственное вооружение, но и ведет закупку у других государств для последующей передаче Киеву, передает 360.ru.
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