Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

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Путин заявил, что с наличием и производством оружия у России все в порядке
Путин заявил, что с наличием и производством оружия у России все в порядке Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна может рассчитывать только на свою военную технику и не ждать помощи извне. В интервью журналисту Павлу Зарубину он добавил, что у РФ в этом плане все получается.

«И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя», — заявил Путин, отвечая на вопрос Зарубина о стабильности экономики Минобороны страны. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. 

Также глава РФ добавил, что государству никто просто так не подаст какие-либо ресурсы, однако Россия все может сделать сама. По словам Владимира Путина, у страны все получается. 

В свою очередь, Украина зависит на фронте от поставок западного оружия. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не только поставляет стране собственное вооружение, но и ведет закупку у других государств для последующей передаче Киеву, передает 360.ru

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Президент России Владимир Путин сообщил, что страна может рассчитывать только на свою военную технику и не ждать помощи извне. В интервью журналисту Павлу Зарубину он добавил, что у РФ в этом плане все получается. «И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя», — заявил Путин, отвечая на вопрос Зарубина о стабильности экономики Минобороны страны. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.  Также глава РФ добавил, что государству никто просто так не подаст какие-либо ресурсы, однако Россия все может сделать сама. По словам Владимира Путина, у страны все получается.  В свою очередь, Украина зависит на фронте от поставок западного оружия. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не только поставляет стране собственное вооружение, но и ведет закупку у других государств для последующей передаче Киеву, передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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