Глава сил обороны Эстонии ушел с должности

Мартин Херем покинул свой пост командующего силами обороны Эстонии, передав полномочия
Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем покинул свой пост. Об этом сообщает ERR. Он передал свои полномочия генерал-майору Андрусу Мерило.
«В штабе Сил обороны в Таллине состоялась церемония, на которой генерал Мартин Херем передал командование генерал-майору Андрусу Мерило», — говорится в сообщении государственного сайта телерадиовещания.
Херем ранее принял решение досрочной уйти в отставку. Это произошло еще в январе этого года. Он говорил, что его решение абсолютно взвешенное. По его словам, уход положительно скажется на военном ведомстве страны.
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