Глава сил обороны Эстонии ушел с должности

28 июня 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Мартин Херем покинул свой пост командующего силами обороны Эстонии, передав полномочия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем покинул свой пост. Об этом сообщает ERR. Он передал свои полномочия генерал-майору Андрусу Мерило. «В штабе Сил обороны в Таллине состоялась церемония, на которой генерал Мартин Херем передал командование генерал-майору Андрусу Мерило», — говорится в сообщении государственного сайта телерадиовещания. Херем ранее принял решение досрочной уйти в отставку. Это произошло еще в январе этого года. Он говорил, что его решение абсолютно взвешенное. По его словам, уход положительно скажется на военном ведомстве страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем покинул свой пост. Об этом сообщает ERR. Он передал свои полномочия генерал-майору Андрусу Мерило. «В штабе Сил обороны в Таллине состоялась церемония, на которой генерал Мартин Херем передал командование генерал-майору Андрусу Мерило», — говорится в сообщении государственного сайта телерадиовещания. Херем ранее принял решение досрочной уйти в отставку. Это произошло еще в январе этого года. Он говорил, что его решение абсолютно взвешенное. По его словам, уход положительно скажется на военном ведомстве страны.