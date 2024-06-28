Глава сил обороны Эстонии ушел с должности

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Мартин Херем покинул свой пост командующего силами обороны Эстонии, передав полномочия Фото:

Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем покинул свой пост. Об этом сообщает ERR. Он передал свои полномочия генерал-майору Андрусу Мерило.

«В штабе Сил обороны в Таллине состоялась церемония, на которой генерал Мартин Херем передал командование генерал-майору Андрусу Мерило», — говорится в сообщении государственного сайта телерадиовещания.

Херем ранее принял решение досрочной уйти в отставку. Это произошло еще в январе этого года. Он говорил, что его решение абсолютно взвешенное. По его словам, уход положительно скажется на военном ведомстве страны.

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Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем покинул свой пост. Об этом сообщает ERR. Он передал свои полномочия генерал-майору Андрусу Мерило. «В штабе Сил обороны в Таллине состоялась церемония, на которой генерал Мартин Херем передал командование генерал-майору Андрусу Мерило», — говорится в сообщении государственного сайта телерадиовещания. Херем ранее принял решение досрочной уйти в отставку. Это произошло еще в январе этого года. Он говорил, что его решение абсолютно взвешенное. По его словам, уход положительно скажется на военном ведомстве страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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