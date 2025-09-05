Премьер Лаоса поздравил Путина с успешным проведением ВЭФ

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом глава правительства Лаоса заявил во время пленарного заседания.
«Хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту России Владимиру Путину, а также поблагодарить его и поздравить с успешным проведением форума», — заявил премьер-министр Лаоса в ходе своего выступления. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
В конце обращения Сипхандон обратился ко всем участникам пленарного заседания с пожеланиями крепкого здоровья и успехов в исполнении профессиональных обязанностей. Агентство также ведет трансляцию заседания ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В 2025 году основной акцент мероприятия сделан на развитие партнерских отношений на Дальнем Востоке, тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания»..
