Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, особенно с друзьями

Восточный экономический форум — 2025

Россия готова развивать взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами, прежде всего с дружественными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира, прежде всего с теми, кто хочет с нами работать, с нашими друзьями», — сказал Владимир Путин в ходе выступления.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году главной темой мероприятия стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Форум ежегодно собирает представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества для обсуждения перспектив развития российской экономики и международных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

