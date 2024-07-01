Екатеринбургский митрополит предложил Симоньян союз

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С митрополитом Кульбергом Маргарита Симоньян встретилась в Храме на Крови 1 июля
С митрополитом Кульбергом Маргарита Симоньян встретилась в Храме на Крови 1 июля Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что будет дружить с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян и трудиться вместе с ней. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Журналисты, как и священники, работают со словом. Слово Маргариты Симоньян врагов бьет наповал, а друзьям помогает не оступиться. Будем общаться, будем дружить, будем вместе трудиться», — заявил Кульберг.

В Екатеринбург Симоньян прибыла 1 июля. По некоторым данным, визит связан с работой над документальным фильмом «Россия-матушка», который рассказывает о путешествиях по городам России. С митрополитом Кульбергом Маргарита Симоньян встретилась в Храме на Крови. Также она уже успела посетить улицу Вайнера и Исторический сквер.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что будет дружить с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян и трудиться вместе с ней. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Журналисты, как и священники, работают со словом. Слово Маргариты Симоньян врагов бьет наповал, а друзьям помогает не оступиться. Будем общаться, будем дружить, будем вместе трудиться», — заявил Кульберг. В Екатеринбург Симоньян прибыла 1 июля. По некоторым данным, визит связан с работой над документальным фильмом «Россия-матушка», который рассказывает о путешествиях по городам России. С митрополитом Кульбергом Маргарита Симоньян встретилась в Храме на Крови. Также она уже успела посетить улицу Вайнера и Исторический сквер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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