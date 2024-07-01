Симоньян приехала в главный храм Екатеринбурга. Фото, видео

Екатеринбургский митрополит встретился с Симоньян в Храме на Крови
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Маргарита Симоньян. Екатеринбург , симоньян маргарита, кульберг евгений
Маргарита Симоньян прибыла в город 1 июля Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг встретился с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян в Храме на Крови. Свидетелем стал корреспондент URA.RU.

«Симоньян сопровождал муж Тигран Кеосаян (режиссер, телеведущий — прим. ред.). Митрополит благословил ее», — заметил журналист.

Визит Маргариты Симоньян в уральскую столицу, по некоторым данным, связан с работой над документальным фильмом «Россия-матушка», который рассказывает о путешествиях по городам России. Симоньян уже успела посетить улицу Вайнера и Исторический сквер.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг встретился с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян в Храме на Крови. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. «Симоньян сопровождал муж Тигран Кеосаян (режиссер, телеведущий — прим. ред.). Митрополит благословил ее», — заметил журналист. Визит Маргариты Симоньян в уральскую столицу, по некоторым данным, связан с работой над документальным фильмом «Россия-матушка», который рассказывает о путешествиях по городам России. Симоньян уже успела посетить улицу Вайнера и Исторический сквер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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