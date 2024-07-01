Маргарита Симоньян прибыла в город 1 июля
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг встретился с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян в Храме на Крови. Свидетелем стал корреспондент URA.RU.
«Симоньян сопровождал муж Тигран Кеосаян (режиссер, телеведущий — прим. ред.). Митрополит благословил ее», — заметил журналист.
Визит Маргариты Симоньян в уральскую столицу, по некоторым данным, связан с работой над документальным фильмом «Россия-матушка», который рассказывает о путешествиях по городам России. Симоньян уже успела посетить улицу Вайнера и Исторический сквер.
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