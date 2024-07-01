Симоньян приехала в главный храм Екатеринбурга. Фото, видео

Екатеринбургский митрополит встретился с Симоньян в Храме на Крови

01 июля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян прибыла в город 1 июля Фото: Илья Московец © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг встретился с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян в Храме на Крови. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. «Симоньян сопровождал муж Тигран Кеосаян (режиссер, телеведущий — прим. ред.). Митрополит благословил ее», — заметил журналист. Визит Маргариты Симоньян в уральскую столицу, по некоторым данным, связан с работой над документальным фильмом «Россия-матушка», который рассказывает о путешествиях по городам России. Симоньян уже успела посетить улицу Вайнера и Исторический сквер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг встретился с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян в Храме на Крови. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. «Симоньян сопровождал муж Тигран Кеосаян (режиссер, телеведущий — прим. ред.). Митрополит благословил ее», — заметил журналист. Визит Маргариты Симоньян в уральскую столицу, по некоторым данным, связан с работой над документальным фильмом «Россия-матушка», который рассказывает о путешествиях по городам России. Симоньян уже успела посетить улицу Вайнера и Исторический сквер.