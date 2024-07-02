По требованию Генпрокуратуры РФ начат капремонт челябинской дороги

02 июля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Капремонт и обслуживание дороги проверит прокуратура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По требованию Генпрокуратуры РФ начат капитальный ремонт аварийной дороги возле села Крутоярское Октябрьского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка состояния дороги подтвердила информацию, полученную от местного жителя в обращении. «В связи с наличием выбоин, просадок, колейности и непринятия мер к обеспечению безопасности дорожного движения, внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства начальнику районного отдела МВД России, министру дорожного хозяйства и транспорта области, о ситуации проинформирован губернатор региона. В результате прокурорского вмешательства организовано текущее содержание дороги от Челябинской до Курганской области общей протяженностью 35 км» — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что проверка была инициирована после обращения местного жителя. Он рассказал, что уже жаловался на аварийное состояние путепровода в ГИБДД и местные власти, но ремонт не последовал. Прокуратура инициировала иск, благодаря решению суда был заключен госконтракт на капремонт аварийного цчастка общей стоимостью 455 миллионов рублей. Контроль за исполнением работ возложен на Челябинскавтодор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По требованию Генпрокуратуры РФ начат капитальный ремонт аварийной дороги возле села Крутоярское Октябрьского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка состояния дороги подтвердила информацию, полученную от местного жителя в обращении. «В связи с наличием выбоин, просадок, колейности и непринятия мер к обеспечению безопасности дорожного движения, внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства начальнику районного отдела МВД России, министру дорожного хозяйства и транспорта области, о ситуации проинформирован губернатор региона. В результате прокурорского вмешательства организовано текущее содержание дороги от Челябинской до Курганской области общей протяженностью 35 км» — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что проверка была инициирована после обращения местного жителя. Он рассказал, что уже жаловался на аварийное состояние путепровода в ГИБДД и местные власти, но ремонт не последовал. Прокуратура инициировала иск, благодаря решению суда был заключен госконтракт на капремонт аварийного цчастка общей стоимостью 455 миллионов рублей. Контроль за исполнением работ возложен на Челябинскавтодор.