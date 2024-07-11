Минобороны: в России проходит стабильный набор контрактников на службу в армии

11 июля 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

В 2024 году на службу по контракту стабильно записываются около тысячи человек в день Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ подтвердило данные о значительном увеличении числа заключенных контрактов с военнослужащими. С начала 2024 года их количество достигло 190 тысяч человек, что в среднем стабильно составляет около тысячи человек в день. Об этом ранее сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев, поставленная президентом России, выполняется», — утверждается в сообщении ведомства. Оно опубликовано в их telegram-канале. Ранее Дмитрий Медведев на совещании в Минобороны отметил, что за 2024 год на контрактную службу в ВС РФ было принято полмиллиона человек. До этого также президент России Владимир Путин сообщал о том, что в районе проведения СВО задействовано почти 700 тысяч военнослужащих на июнь текущего года, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ подтвердило данные о значительном увеличении числа заключенных контрактов с военнослужащими. С начала 2024 года их количество достигло 190 тысяч человек, что в среднем стабильно составляет около тысячи человек в день. Об этом ранее сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев, поставленная президентом России, выполняется», — утверждается в сообщении ведомства. Оно опубликовано в их telegram-канале. Ранее Дмитрий Медведев на совещании в Минобороны отметил, что за 2024 год на контрактную службу в ВС РФ было принято полмиллиона человек. До этого также президент России Владимир Путин сообщал о том, что в районе проведения СВО задействовано почти 700 тысяч военнослужащих на июнь текущего года, пишет RT.