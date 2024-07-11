Минобороны: в России проходит стабильный набор контрактников на службу в армии

Минобороны РФ подтвердило данные о значительном увеличении числа заключенных контрактов с военнослужащими. С начала 2024 года их количество достигло 190 тысяч человек, что в среднем стабильно составляет около тысячи человек в день. Об этом ранее сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев, поставленная президентом России, выполняется», — утверждается в сообщении ведомства. Оно опубликовано в их
Ранее Дмитрий Медведев на совещании в Минобороны отметил, что за 2024 год на контрактную службу в ВС РФ было принято полмиллиона человек. До этого также президент России Владимир Путин сообщал о том, что в районе проведения СВО задействовано почти 700 тысяч военнослужащих на июнь текущего года, пишет RT.
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