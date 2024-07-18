Россияне стали резко отказываться от техники Appple

Apple не вошла в топ-5 брендов по продажам смартфонов в России
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Компания Apple стала уступать китайским брендам в продукции Фото:

Россияне стали меньше покупать продукцию компании Apple, а в первом полугодии 2024 года она не вошла в топ-5 брендов по продажам смартфонов. Об этом следует из данных «Марвел-Дистрибуции».

«В первом полугодии 2024 года в топ-5 брендов по продажам смартфонов вошли Redmi, Tecno, Realme, Infinix и Samsung, вытеснив американскую Apple, которая годом ранее занимала 9,3% рынка», — пишет РБК, ссылаясь на данные «Марвел-Дистрибуции». С третьей на пятую позицию в рейтинге опустилась компания Samsung, которая по показателям уступает китайским брендам.

Однако Apple возглавила список лидеров в денежном выражении, где и ранее занимала первые места. Компания также вернулась в топ-5 по продажам ноутбуков в штучном выражении.

После начала спецоперации на Украине Apple ушла из РФ и выпала из списка топ-5 по продажам ноутбуков в штучном выражении, а затем начала и вовсе терять охваты аудитории. На данный момент компания стала уступать китайским брендам, удерживая только лишь 50% рынка. Не является лидером Apple и на мировом рынке: на рынке смартфонов продукция заняла второе место, передает «Национальная служба новостей».

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Россияне стали меньше покупать продукцию компании Apple, а в первом полугодии 2024 года она не вошла в топ-5 брендов по продажам смартфонов. Об этом следует из данных «Марвел-Дистрибуции». «В первом полугодии 2024 года в топ-5 брендов по продажам смартфонов вошли Redmi, Tecno, Realme, Infinix и Samsung, вытеснив американскую Apple, которая годом ранее занимала 9,3% рынка», — пишет РБК, ссылаясь на данные «Марвел-Дистрибуции». С третьей на пятую позицию в рейтинге опустилась компания Samsung, которая по показателям уступает китайским брендам. Однако Apple возглавила список лидеров в денежном выражении, где и ранее занимала первые места. Компания также вернулась в топ-5 по продажам ноутбуков в штучном выражении. После начала спецоперации на Украине Apple ушла из РФ и выпала из списка топ-5 по продажам ноутбуков в штучном выражении, а затем начала и вовсе терять охваты аудитории. На данный момент компания стала уступать китайским брендам, удерживая только лишь 50% рынка. Не является лидером Apple и на мировом рынке: на рынке смартфонов продукция заняла второе место, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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