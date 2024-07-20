20 июля 2024

Франция запретила ряду журналистов из РФ освещать Олимпиаду-2024

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Франция не пустит в страну некоторых журналистов из РФ, которые собирались освещать Олимпиаду
Франция не пустит в страну некоторых журналистов из РФ, которые собирались освещать Олимпиаду Фото:

Власти Франции запретили некоторым журналистам из России приезжать в страну, чтобы освещать Олимпиаду-2024. Об этом рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

«Мы отказали большому количеству журналистов из РФ, которые утверждали, что хотят освещать Олимпиаду. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете (МОК). Мы исходим из принципа предосторожности», — передает газета Le Journal du Dimanche слова Дарманена.

На Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступят всего 15 российских спортсменов. Это стало известно после того, как МОК опубликовал окончательный список, передает RT.

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Власти Франции запретили некоторым журналистам из России приезжать в страну, чтобы освещать Олимпиаду-2024. Об этом рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен. «Мы отказали большому количеству журналистов из РФ, которые утверждали, что хотят освещать Олимпиаду. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете (МОК). Мы исходим из принципа предосторожности», — передает газета Le Journal du Dimanche слова Дарманена. На Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступят всего 15 российских спортсменов. Это стало известно после того, как МОК опубликовал окончательный список, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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