Франция запретила ряду журналистов из РФ освещать Олимпиаду-2024

Власти Франции запретили некоторым журналистам из России приезжать в страну, чтобы освещать Олимпиаду-2024. Об этом рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
«Мы отказали большому количеству журналистов из РФ, которые утверждали, что хотят освещать Олимпиаду. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете (МОК). Мы исходим из принципа предосторожности», — передает газета Le Journal du Dimanche слова Дарманена.
На Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступят всего 15 российских спортсменов. Это стало известно после того, как МОК опубликовал окончательный список, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.