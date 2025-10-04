Замглавы МИД Украины Кислица: у России есть агенты в Европе для запуска дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия якобы внедрила в страны ЕС «агентов и кротов», заявил Кислица
Россия якобы внедрила в страны ЕС «агентов и кротов», заявил Кислица Фото:

Россия якобы внедрила в государства Евросоюза «агентов и кротов», которые причастны к полетам беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными объектами стран-союзников. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Он [Кислица] описал их как консервы — буквально по-украински „консервные банки“, которые могут быть активированы или „открыты“ Москвой при необходимости», — пишет британская газета The Guardian. Ранее власти Германии и Дании сообщили о появлении в небе неопознанных летающих объектов.

В частности, 1 октября поступила информация о том, что беспилотники осуществляли наблюдение за военными базами Германии, верфями, нефтеперерабатывающими предприятиями и правительственными зданиями. Кроме того, в сентябре дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Дании. Власти страны усилили меры безопасности. Также премьер-министр назвала ситуацию самым серьезным нападением на инфраструктуру за все время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия якобы внедрила в государства Евросоюза «агентов и кротов», которые причастны к полетам беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными объектами стран-союзников. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица. «Он [Кислица] описал их как консервы — буквально по-украински „консервные банки“, которые могут быть активированы или „открыты“ Москвой при необходимости», — пишет британская газета The Guardian. Ранее власти Германии и Дании сообщили о появлении в небе неопознанных летающих объектов. В частности, 1 октября поступила информация о том, что беспилотники осуществляли наблюдение за военными базами Германии, верфями, нефтеперерабатывающими предприятиями и правительственными зданиями. Кроме того, в сентябре дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Дании. Власти страны усилили меры безопасности. Также премьер-министр назвала ситуацию самым серьезным нападением на инфраструктуру за все время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...