Замглавы МИД Украины Кислица: у России есть агенты в Европе для запуска дронов

Россия якобы внедрила в государства Евросоюза «агентов и кротов», которые причастны к полетам беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными объектами стран-союзников. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
«Он [Кислица] описал их как консервы — буквально по-украински „консервные банки“, которые могут быть активированы или „открыты“ Москвой при необходимости», — пишет британская газета The Guardian. Ранее власти Германии и Дании сообщили о появлении в небе неопознанных летающих объектов.
В частности, 1 октября поступила информация о том, что беспилотники осуществляли наблюдение за военными базами Германии, верфями, нефтеперерабатывающими предприятиями и правительственными зданиями. Кроме того, в сентябре дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Дании. Власти страны усилили меры безопасности. Также премьер-министр назвала ситуацию самым серьезным нападением на инфраструктуру за все время.
