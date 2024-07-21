21 июля 2024
20 июля 2024

Клава Кока в Магнитогорске смогла зажечь смартфоны металлургов. Видео

Певица Клава Кока выступила на Дне металлурга в Магнитогорске 21 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Клава Кока дала часовой концерт в Магнитогорске по случаю Дня металлурга Фото:

Певица Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой из Екатеринбурга) вечером 21 июля исполнила свои популярные песни на концерте, приуроченном Дню металлурга в Магнитогорске. Под хиты исполнительницы зрители зажгли фонарики смартфонов и покачивали ими в такт.

«На сцене Клава Кока! Отличная организация Дня металлургов, выступление понравилось. Клава исполнила свои самые зажигательные композиции», — написали очевидцы в социальных сетях.

Выступление состоялось на территории амфитеатра в парке «Притяжение». Также 21 июля участникам праздника презентовали шоу фонтана «Стальное сердце Родины». Развлекательная программа завершилась салютом.

Как сообщало URA.RU ранее, это уже второй визит Клавы Коки в Магнитогорск за последние два месяца. До этого певица выступала здесь 31 мая. В этот день прошло чествовании хоккейной команды «Металлург» после ее победы в Кубке Гагарина.

Клава Кока исполнила для магнитогорцев свои хиты
Клава Кока исполнила для магнитогорцев свои хиты

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Певица Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой из Екатеринбурга) вечером 21 июля исполнила свои популярные песни на концерте, приуроченном Дню металлурга в Магнитогорске. Под хиты исполнительницы зрители зажгли фонарики смартфонов и покачивали ими в такт. «На сцене Клава Кока! Отличная организация Дня металлургов, выступление понравилось. Клава исполнила свои самые зажигательные композиции», — написали очевидцы в социальных сетях. Выступление состоялось на территории амфитеатра в парке «Притяжение». Также 21 июля участникам праздника презентовали шоу фонтана «Стальное сердце Родины». Развлекательная программа завершилась салютом. Как сообщало URA.RU ранее, это уже второй визит Клавы Коки в Магнитогорск за последние два месяца. До этого певица выступала здесь 31 мая. В этот день прошло чествовании хоккейной команды «Металлург» после ее победы в Кубке Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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