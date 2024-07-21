Певица Клава Кока (псевдоним Клавдии Высоковой из Екатеринбурга) вечером 21 июля исполнила свои популярные песни на концерте, приуроченном Дню металлурга в Магнитогорске. Под хиты исполнительницы зрители зажгли фонарики смартфонов и покачивали ими в такт.
«На сцене Клава Кока! Отличная организация Дня металлургов, выступление понравилось. Клава исполнила свои самые зажигательные композиции», — написали очевидцы в социальных сетях.
Выступление состоялось на территории амфитеатра в парке «Притяжение». Также 21 июля участникам праздника презентовали шоу фонтана «Стальное сердце Родины». Развлекательная программа завершилась салютом.
Как сообщало URA.RU ранее, это уже второй визит Клавы Коки в Магнитогорск за последние два месяца. До этого певица выступала здесь 31 мая. В этот день прошло чествовании хоккейной команды «Металлург» после ее победы в Кубке Гагарина.
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