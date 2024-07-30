30 июля 2024

«Страна»: в ВСУ служат осужденные за тяжкие преступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу,  stock
Треть мобилизованных в ВСУ заключенных осуждены за тяжкие преступления Фото:
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Треть заключенных, подписавших контракты о службе в ВСУ, ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в Государственной пенитенциарной службе Украины. Эти данные были получены в ходе расследования о том, как служат в армии бывшие заключенные.

«После подписания всех нас перевели в отдельный барак. А через сутки за нами приехали „покупатели“ из армии. Погрузили в автобусы и под конвоем нацгвардейцев перевезли в учебку», — рассказал порталу один из мобилизованных, Алексей М.

Согласно информации, предоставленной Алексеем М., осужденные проходят обучение в ускоренном режиме, им запрещено покидать территорию части. При этом тех, кто пытается сбежать, возвращают обратно в колонию с добавлением срока за дезертирство. Условия службы для них отличаются от условий других военнослужащих: им не полагаются увольнительные и отпуска.

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Треть заключенных, подписавших контракты о службе в ВСУ, ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в Государственной пенитенциарной службе Украины. Эти данные были получены в ходе расследования о том, как служат в армии бывшие заключенные. «После подписания всех нас перевели в отдельный барак. А через сутки за нами приехали „покупатели“ из армии. Погрузили в автобусы и под конвоем нацгвардейцев перевезли в учебку», — рассказал порталу один из мобилизованных, Алексей М. Согласно информации, предоставленной Алексеем М., осужденные проходят обучение в ускоренном режиме, им запрещено покидать территорию части. При этом тех, кто пытается сбежать, возвращают обратно в колонию с добавлением срока за дезертирство. Условия службы для них отличаются от условий других военнослужащих: им не полагаются увольнительные и отпуска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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