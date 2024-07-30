«Страна»: в ВСУ служат осужденные за тяжкие преступления

Треть заключенных, подписавших контракты о службе в ВСУ, ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в Государственной пенитенциарной службе Украины. Эти данные были получены в ходе расследования о том, как служат в армии бывшие заключенные.
«После подписания всех нас перевели в отдельный барак. А через сутки за нами приехали „покупатели“ из армии. Погрузили в автобусы и под конвоем нацгвардейцев перевезли в учебку», — рассказал порталу один из мобилизованных, Алексей М.
Согласно информации, предоставленной Алексеем М., осужденные проходят обучение в ускоренном режиме, им запрещено покидать территорию части. При этом тех, кто пытается сбежать, возвращают обратно в колонию с добавлением срока за дезертирство. Условия службы для них отличаются от условий других военнослужащих: им не полагаются увольнительные и отпуска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.