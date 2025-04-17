FT: Китай намерен пойти на сближение с ЕС из-за торговой войны

Власти Китая стремятся расширить партнерские связи с Евросоюзом (ЕС) в ответ на экономические трудности, вызванные торговой войной с Соединенными Штатами Америки. Об этом рассказал старший научный сотрудник Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэн.
«Пришло время Китаю и Европе начать все с начала. Торговая встряска, вызванная Трампом, дает нам возможность переосмыслить наши торговые отношения», — передает слова Яньшэна газета Financial Times.
Он отмечает, что Китай должен увеличить объемы экспорта в Европу, а также нарастить импорт из стран ЕС. Китайская сторона уже направила торговые миссии в ряд европейских столиц, включая Стокгольм, Будапешт и Лондон. Это сопровождается усилиями китайских производителей по расширению сети потенциальных покупателей на европейском континенте. Однако взаимоотношения между Китаем и ЕС остаются напряженными из-за нескольких ключевых факторов: наличия структурного торгового дисбаланса, ограниченного доступа европейских компаний к китайскому рынку, а также существующих политических различий.
Ранее президент США Дональд Трамп наложил на Китай пошлины, достигающие 245%, в качестве ответных мер. В Минкоммерции КНР отметили, что Китай не будет обращать внимания на угрозы США. Однако там готовы ответить на любые действия, ущемляющие права из Поднебесной.
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