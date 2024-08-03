Врачи показали, как определить наличие рака по форме пальцев. Фото

В США появился тест по определению рака легких с помощью формы пальцев
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Интервью с Алексеем Вихаревым. Екатеринбург, пальцы, руки
Определить наличие рака легких можно с помощью «теста окна Шамрота» на пальцах руки, сообщает Daily Mail Фото:

Для определения наличия рака можно провести пятисекундный «алмазный тест» на отпечатках пальцев. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Просто прижмите ногти больших или указательных пальцев друг к другу и посмотрите, есть ли между ними ромбовидный зазор. Если окна нет, это может быть признаком скопления жидкости вокруг легких, что является явным признаком рака легких», — сообщает издание.

Уточняется, что утолщение пальцев происходит, когда мягкие ткани на концах пальцев опухают и изменяют форму ногтей. Это происходит из-за избыточного роста белка VEGF, который заставляет кровеносные сосуды расти. Однако отек пальцев может быть связан не только с раком, но и с целиакией, язвенным колитом и заболеваниями щитовидной железы.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, что пассивное курение является частой причиной рака легких. Очень часто некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества (формальдегид, мышьяк, фенол). Это может привести к серьезным заболеваниям.

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Между сложенными таким образом пальцами должен образоваться просвет в виде ромба
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Для определения наличия рака можно провести пятисекундный «алмазный тест» на отпечатках пальцев. Об этом сообщает газета Daily Mail. «Просто прижмите ногти больших или указательных пальцев друг к другу и посмотрите, есть ли между ними ромбовидный зазор. Если окна нет, это может быть признаком скопления жидкости вокруг легких, что является явным признаком рака легких», — сообщает издание. Уточняется, что утолщение пальцев происходит, когда мягкие ткани на концах пальцев опухают и изменяют форму ногтей. Это происходит из-за избыточного роста белка VEGF, который заставляет кровеносные сосуды расти. Однако отек пальцев может быть связан не только с раком, но и с целиакией, язвенным колитом и заболеваниями щитовидной железы. Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, что пассивное курение является частой причиной рака легких. Очень часто некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества (формальдегид, мышьяк, фенол). Это может привести к серьезным заболеваниям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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