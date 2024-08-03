В США появился тест по определению рака легких с помощью формы пальцев

Определить наличие рака легких можно с помощью «теста окна Шамрота» на пальцах руки, сообщает Daily Mail Фото: Размик Закарян © URA.RU

Для определения наличия рака можно провести пятисекундный «алмазный тест» на отпечатках пальцев. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Просто прижмите ногти больших или указательных пальцев друг к другу и посмотрите, есть ли между ними ромбовидный зазор. Если окна нет, это может быть признаком скопления жидкости вокруг легких, что является явным признаком рака легких», — сообщает издание .

Уточняется, что утолщение пальцев происходит, когда мягкие ткани на концах пальцев опухают и изменяют форму ногтей. Это происходит из-за избыточного роста белка VEGF, который заставляет кровеносные сосуды расти. Однако отек пальцев может быть связан не только с раком, но и с целиакией, язвенным колитом и заболеваниями щитовидной железы.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, что пассивное курение является частой причиной рака легких. Очень часто некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества (формальдегид, мышьяк, фенол). Это может привести к серьезным заболеваниям.

Между сложенными таким образом пальцами должен образоваться просвет в виде ромба Фото: Маргарита Канунникова © URA.RU