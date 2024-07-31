Врач Беляева рассказала о причине рака легких

Одной из самых распространенных причин рака легкого является пассивное курение. Об этом предупредила врач общей практики Мария Беляева.
«Причиной рака легкого, может стать пассивное курение. Очень часто некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества (формальдегид, мышьяк, фенол). Это приводит к серьезным проблемам со здоровьем», — пояснила Мария Беляева в интервью изданию «Подмосковье сегодня».
Ранее врач-онколог, эксперт по доказательной медицине, член Европейского общества онкологов Дмитрий Олькин раскрыл роль здорового образа жизни в профилактике рака, пишет RT. По мнению онколога и гематолога Мэрилин Нортон, сигнализировать о наличии рака может боль в спине, передает телеканал 360.
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