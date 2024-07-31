Врач Беляева рассказала о причине рака легких

Врач Беляева: пассивное курение является причиной рака легких
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Для профилактики рака легкого стоит обращать внимание на кашель, вирусные инфекции и хронические заболевания
Для профилактики рака легкого стоит обращать внимание на кашель, вирусные инфекции и хронические заболевания Фото:

Одной из самых распространенных причин рака легкого является пассивное курение. Об этом предупредила врач общей практики Мария Беляева.

«Причиной рака легкого, может стать пассивное курение. Очень часто некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества (формальдегид, мышьяк, фенол). Это приводит к серьезным проблемам со здоровьем», — пояснила Мария Беляева в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее врач-онколог, эксперт по доказательной медицине, член Европейского общества онкологов Дмитрий Олькин раскрыл роль здорового образа жизни в профилактике рака, пишет RT. По мнению онколога и гематолога Мэрилин Нортон, сигнализировать о наличии рака может боль в спине, передает телеканал 360

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Одной из самых распространенных причин рака легкого является пассивное курение. Об этом предупредила врач общей практики Мария Беляева. «Причиной рака легкого, может стать пассивное курение. Очень часто некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества (формальдегид, мышьяк, фенол). Это приводит к серьезным проблемам со здоровьем», — пояснила Мария Беляева в интервью изданию «Подмосковье сегодня». Ранее врач-онколог, эксперт по доказательной медицине, член Европейского общества онкологов Дмитрий Олькин раскрыл роль здорового образа жизни в профилактике рака, пишет RT. По мнению онколога и гематолога Мэрилин Нортон, сигнализировать о наличии рака может боль в спине, передает телеканал 360. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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