Сотрудники Следственного комитета России (СК РФ) активно работают с пострадавшими жителями Курской области, фиксируя последствия действий украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следователи и криминалисты СК России ведут активную работу с местными жителями, фиксируют доказательства и показания свидетелей. Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Офицеры СК также оказывают юридическую поддержку и помогают решать социально-бытовые проблемы вынужденных переселенцев.
Ранее СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. Ими стали командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.
Также, по словам военнопленного боец ВСУ, украинским солдатам поступал приказ о расстреле мирного населения Курской области. Он отметил, что прибыл в регион только ради нанесения ударов по гражданским.
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