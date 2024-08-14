Эвакуированные жители Курской области рассказали о жестокости ВСУ

СК РФ: в Курской области следователи фиксируют показания бесчеловечности ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Солдатам ВСУ дали приказ расстреливать жителей Курской области, СК РФ берет показания у курчан в рамках уголовного дела
Солдатам ВСУ дали приказ расстреливать жителей Курской области, СК РФ берет показания у курчан в рамках уголовного дела Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Сотрудники Следственного комитета России (СК РФ) активно работают с пострадавшими жителями Курской области, фиксируя последствия действий украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи и криминалисты СК России ведут активную работу с местными жителями, фиксируют доказательства и показания свидетелей. Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Офицеры СК также оказывают юридическую поддержку и помогают решать социально-бытовые проблемы вынужденных переселенцев.

Ранее СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. Ими стали командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.

Также, по словам военнопленного боец ВСУ, украинским солдатам поступал приказ о расстреле мирного населения Курской области. Он отметил, что прибыл в регион только ради нанесения ударов по гражданским.

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Сотрудники Следственного комитета России (СК РФ) активно работают с пострадавшими жителями Курской области, фиксируя последствия действий украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следователи и криминалисты СК России ведут активную работу с местными жителями, фиксируют доказательства и показания свидетелей. Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Офицеры СК также оказывают юридическую поддержку и помогают решать социально-бытовые проблемы вынужденных переселенцев. Ранее СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. Ими стали командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Также, по словам военнопленного боец ВСУ, украинским солдатам поступал приказ о расстреле мирного населения Курской области. Он отметил, что прибыл в регион только ради нанесения ударов по гражданским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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