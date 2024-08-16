16 августа 2024

Военнопленные ВСУ подтвердили, что Киев готовит атаку на ядерные объекты России

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Пленные бойцы ВСУ рассказали о планах Киева
Пленные бойцы ВСУ рассказали о планах Киева Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военнопленные из бригады ВСУ, которая принимала участие в наступлении на Курскую область, сообщили о планах Киева атаковать атомные объекты в России. Об этом РИА Новости рассказали в Временной государственной администрации (ВГА) Харьковской области.

«В ходе общения с военнослужащим из 82-й бригады ВСУ, которая участвовала в наступлении на Курскую область, была получена информация о планах Киева по атаке атомных объектов», — сообщила представитель ВГА Харьковской области.

Военкор Марат Хайруллин ранее предупредил, что ВСУ готовят провокацию со взрывом «грязной бомбы» близ ядерных объектов России. Официально информация не подтверждалась, однако военкор утверждает, что целью удара могут стать Запорожская или Курская АЭС.

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Военнопленные из бригады ВСУ, которая принимала участие в наступлении на Курскую область, сообщили о планах Киева атаковать атомные объекты в России. Об этом РИА Новости рассказали в Временной государственной администрации (ВГА) Харьковской области. «В ходе общения с военнослужащим из 82-й бригады ВСУ, которая участвовала в наступлении на Курскую область, была получена информация о планах Киева по атаке атомных объектов», — сообщила представитель ВГА Харьковской области. Военкор Марат Хайруллин ранее предупредил, что ВСУ готовят провокацию со взрывом «грязной бомбы» близ ядерных объектов России. Официально информация не подтверждалась, однако военкор утверждает, что целью удара могут стать Запорожская или Курская АЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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