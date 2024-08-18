Развожаев: ВСУ запустили ложные ракеты по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты-обманки для тестирования системы обороны Крымского полуострова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова», — написал Развожаев. Губернатор подчеркнул, что в Севастополе сохраняется спокойная обстановка. Он также уведомил общественность о планируемой тренировке флота в районе Северного мола, в ходе которой будет произведен один учебный выстрел.
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