Развожаев: ВСУ запустили ложные ракеты по Крыму

19 августа 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

ВСУ прощупывают систему обороны полуострова, заявил Михаил Развожаев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты-обманки для тестирования системы обороны Крымского полуострова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. «Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова», — написал Развожаев. Губернатор подчеркнул, что в Севастополе сохраняется спокойная обстановка. Он также уведомил общественность о планируемой тренировке флота в районе Северного мола, в ходе которой будет произведен один учебный выстрел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты-обманки для тестирования системы обороны Крымского полуострова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. «Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова», — написал Развожаев. Губернатор подчеркнул, что в Севастополе сохраняется спокойная обстановка. Он также уведомил общественность о планируемой тренировке флота в районе Северного мола, в ходе которой будет произведен один учебный выстрел.