18 августа 2024

Развожаев: ВСУ запустили ложные ракеты по Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
ВСУ прощупывают систему обороны полуострова, заявил Михаил Развожаев Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты-обманки для тестирования системы обороны Крымского полуострова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова», — написал Развожаев. Губернатор подчеркнул, что в Севастополе сохраняется спокойная обстановка. Он также уведомил общественность о планируемой тренировке флота в районе Северного мола, в ходе которой будет произведен один учебный выстрел.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты-обманки для тестирования системы обороны Крымского полуострова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. «Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова», — написал Развожаев. Губернатор подчеркнул, что в Севастополе сохраняется спокойная обстановка. Он также уведомил общественность о планируемой тренировке флота в районе Северного мола, в ходе которой будет произведен один учебный выстрел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...