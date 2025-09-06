Посол Томихин: Россия надеется, что карты «Мир» будут работать в Таиланде

Россия надеется, что карты национальной платежной системы «Мир» в скором времени начнут полноценно работать в Таиланде. Об этом сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин на полях Восточного экономического форума. По его словам, сейчас российские граждане сталкиваются с трудностями при использовании банковских карт в этой стране из-за ограничений, связанных с проверками счетов.
«Я вам честно скажу, что я сам попал под этот каток, потому что у меня есть дебетовая карта. Просто удобнее пользоваться и оплачивать. Насколько я понял, регулятор таиландский, Центральный банк, видимо, настоятельно рекомендовал всем остальным банкам провести сверку счетов на предмет принадлежности этих счетов реальным лицам», — заявил Томихин. Так он ответил на вопрос о том, решилась ли проблема с блокировкой счетов граждан РФ в таиландском Bangkok Bank. Цитата по ТАСС.
По данным посла, блокировка онлайн-платежей с карт россиян связана с мерами по противодействию мошенничеству и вымогательству. В приграничных регионах Таиланда, Мьянмы и Камбоджи действуют структуры, занимающиеся онлайн-преступлениями с привлечением граждан разных стран. В связи с этим банки и телекоммуникационные компании проводят дополнительные проверки счетов и sim-карт.
По словам Томихина, ему лично пришлось подтверждать свою личность для восстановления доступа к онлайн-операциям, а подобные меры распространяются как на иностранцев, так и на самих тайцев. В настоящее время счета россиян в таиландских банках не закрываются, карты не изымаются, однако онлайн-платежи временно блокируются до прохождения процедуры идентификации.
Ранее один из крупнейших коммерческих банков Таиланда, bangkok bank, ограничил доступ к счетам отдельных граждан России и пригласил их лично явиться в отделения с необходимыми документами. При этом массовой практики блокировки счетов россиян со стороны банка зафиксировано не было: значительная часть клиентов продолжала пользоваться банковскими картами, включая тех, чьи счета были открыты на основании туристических виз.
Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. Основной темой форума в этом году стало развитие международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
