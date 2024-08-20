В Николаевской области Украины обнаружили спецназ ВСУ и британских инструкторов

Губернатор Сальдо: ВСУ держат около Очакова морпехов и британских инструкторов

20 августа 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Крупные военные формирования ВСУ скопились на юге Николаевской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе города Очаков Николаевской области Украины находятся значительные военные силы, включая морской спецназ и британских инструкторов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов», — Владимира Сальдо цитирует РИА Новости. Губернатор отметил, что точные данные о количестве войск и изменениях в их численности известны только военным, так как это находится в их компетенции. По информации Сальдо, присутствие иностранных инструкторов и спецназа свидетельствует о серьезности намерений Украины. Он считает, что Киев планирует удерживать контроль над стратегически важным регионом. О последних значимых событиях по теме СВО — узнаете из материала URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе города Очаков Николаевской области Украины находятся значительные военные силы, включая морской спецназ и британских инструкторов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов», — Владимира Сальдо цитирует РИА Новости. Губернатор отметил, что точные данные о количестве войск и изменениях в их численности известны только военным, так как это находится в их компетенции. По информации Сальдо, присутствие иностранных инструкторов и спецназа свидетельствует о серьезности намерений Украины. Он считает, что Киев планирует удерживать контроль над стратегически важным регионом. О последних значимых событиях по теме СВО — узнаете из материала URA.RU.