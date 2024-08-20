В Николаевской области Украины обнаружили спецназ ВСУ и британских инструкторов

В районе города Очаков Николаевской области Украины находятся значительные военные силы, включая морской спецназ и британских инструкторов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов», — Владимира Сальдо цитирует РИА Новости. Губернатор отметил, что точные данные о количестве войск и изменениях в их численности известны только военным, так как это находится в их компетенции.
По информации Сальдо, присутствие иностранных инструкторов и спецназа свидетельствует о серьезности намерений Украины. Он считает, что Киев планирует удерживать контроль над стратегически важным регионом. О последних значимых событиях по теме СВО — узнаете из материала URA.RU.
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