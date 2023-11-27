Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство

28 ноября 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Экс-глава британского кабмина призвала США вернуть себе мировое лидерство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-глава британского кабинета министров Лиз Трасс призвала Соединенные Штаты Америки вернуть себе мировое лидерство. Трасс считает, что мир снова нуждается в этом. «Во время холодной войны США возглавляли альянс стран свободного мира, включая Великобританию и Японию, контролируя экспорт в Китай и коммунистические страны Восточной Европы. США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», — цитирует заявление Трасс американское издание The Wall Street Journal . По словам Трасс, вернуть гегемонию США поможет победа на президентских выборах консервативного кандидата от Республиканской партии. Выборы в стране назначены на 5 ноября 2024 года. Ранее американский телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена опустился до 40%. Журналисты объяснили падение неудачным проведением внешней политики. Избиратели недовольны его тактикой в отношении войны на Ближнем Востоке.

Экс-глава британского кабинета министров Лиз Трасс призвала Соединенные Штаты Америки вернуть себе мировое лидерство. Трасс считает, что мир снова нуждается в этом. «Во время холодной войны США возглавляли альянс стран свободного мира, включая Великобританию и Японию, контролируя экспорт в Китай и коммунистические страны Восточной Европы. США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», — цитирует заявление Трасс американское издание The Wall Street Journal. По словам Трасс, вернуть гегемонию США поможет победа на президентских выборах консервативного кандидата от Республиканской партии. Выборы в стране назначены на 5 ноября 2024 года. Ранее американский телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена опустился до 40%. Журналисты объяснили падение неудачным проведением внешней политики. Избиратели недовольны его тактикой в отношении войны на Ближнем Востоке.