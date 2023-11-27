27 ноября 2023

Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство

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Экс-глава британского кабмина призвала США вернуть себе мировое лидерство Фото:

Экс-глава британского кабинета министров Лиз Трасс призвала Соединенные Штаты Америки вернуть себе мировое лидерство. Трасс считает, что мир снова нуждается в этом.

«Во время холодной войны США возглавляли альянс стран свободного мира, включая Великобританию и Японию, контролируя экспорт в Китай и коммунистические страны Восточной Европы. США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», — цитирует заявление Трасс американское издание The Wall Street Journal.

По словам Трасс, вернуть гегемонию США поможет победа на президентских выборах консервативного кандидата от Республиканской партии. Выборы в стране назначены на 5 ноября 2024 года.

Ранее американский телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена опустился до 40%. Журналисты объяснили падение неудачным проведением внешней политики. Избиратели недовольны его тактикой в отношении войны на Ближнем Востоке.

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Экс-глава британского кабинета министров Лиз Трасс призвала Соединенные Штаты Америки вернуть себе мировое лидерство. Трасс считает, что мир снова нуждается в этом. «Во время холодной войны США возглавляли альянс стран свободного мира, включая Великобританию и Японию, контролируя экспорт в Китай и коммунистические страны Восточной Европы. США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», — цитирует заявление Трасс американское издание The Wall Street Journal. По словам Трасс, вернуть гегемонию США поможет победа на президентских выборах консервативного кандидата от Республиканской партии. Выборы в стране назначены на 5 ноября 2024 года. Ранее американский телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которому рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена опустился до 40%. Журналисты объяснили падение неудачным проведением внешней политики. Избиратели недовольны его тактикой в отношении войны на Ближнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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