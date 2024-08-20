В Екатеринбурге днем 20 августа на улице Малышева начали разбирать шаурмечную «Точка вкуса». Сотрудники заведения хранили протухшие соусы, заправляя ими в блюда, а мясо для шаурмы валялось прямо на полу. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Там хранили протухшие соусы, которые смешивали в блендере с другими продуктами. Потом ими же заправляли шаурму. Сами соусы хранили в грязном ведре под холодильником. Также отсутствовали термобоксы для хранения овощей, а мясо для шаурмы валялось прямо на полу», — сказал Чукреев. К этому всему у сотрудников точки даже не было санитарных книжек.
Шаурмечная перестала работать еще после проверки общественников на прошлой неделе. Все это время до сноса окна заведения были заклеены, а технику постепенно выносили. На данный момент рабочие уже преступили к разбору точки.
Ранее возле клубного дома «Тихвин» снесли киоск с шаурмой Eat and Go, на который в суд и мэрию не один год жаловались состоятельные горожане. Демонтажем торговой точки занялась УК «Ремстройкомплект».
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