«Мясо валялось прямо на полу»: в центре Екатеринбурга сносят шаурмечную. Фото

В центре Екатеринбурга сносят шаурмечную полную антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ларьки. Екатеринбург , продукты, ларек, прохожий, еда, шаурма, нестационарный объект, фаст фуд, нто, приготовление шаурмы
Сотрудники киоска работали без санитарных книжек Фото:

В Екатеринбурге днем 20 августа на улице Малышева начали разбирать шаурмечную «Точка вкуса». Сотрудники заведения хранили протухшие соусы, заправляя ими в блюда, а мясо для шаурмы валялось прямо на полу. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Там хранили протухшие соусы, которые смешивали в блендере с другими продуктами. Потом ими же заправляли шаурму. Сами соусы хранили в грязном ведре под холодильником. Также отсутствовали термобоксы для хранения овощей, а мясо для шаурмы валялось прямо на полу», — сказал Чукреев. К этому всему у сотрудников точки даже не было санитарных книжек.

Шаурмечная перестала работать еще после проверки общественников на прошлой неделе. Все это время до сноса окна заведения были заклеены, а технику постепенно выносили. На данный момент рабочие уже преступили к разбору точки.

Ранее возле клубного дома «Тихвин» снесли киоск с шаурмой Eat and Go, на который в суд и мэрию не один год жаловались состоятельные горожане. Демонтажем торговой точки занялась УК «Ремстройкомплект».

«Точка вкуса» находилась на остановке Горького
«Точка вкуса» находилась на остановке Горького
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 20 августа на улице Малышева начали разбирать шаурмечную «Точка вкуса». Сотрудники заведения хранили протухшие соусы, заправляя ими в блюда, а мясо для шаурмы валялось прямо на полу. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Там хранили протухшие соусы, которые смешивали в блендере с другими продуктами. Потом ими же заправляли шаурму. Сами соусы хранили в грязном ведре под холодильником. Также отсутствовали термобоксы для хранения овощей, а мясо для шаурмы валялось прямо на полу», — сказал Чукреев. К этому всему у сотрудников точки даже не было санитарных книжек. Шаурмечная перестала работать еще после проверки общественников на прошлой неделе. Все это время до сноса окна заведения были заклеены, а технику постепенно выносили. На данный момент рабочие уже преступили к разбору точки. Ранее возле клубного дома «Тихвин» снесли киоск с шаурмой Eat and Go, на который в суд и мэрию не один год жаловались состоятельные горожане. Демонтажем торговой точки занялась УК «Ремстройкомплект».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...