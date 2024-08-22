Финансист Моргунова: с января 2025 года МРОТ привяжут к медианной зарплате

22 августа 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU С января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате. Об этом рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова. «В 2025 году система расчета зарплат в России изменится. Например, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате», — пишет Газета.ru . Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда до 22 400 рублей. Это будет реализовано с 1 января 2025 года. Также в указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития была информация, что к 2030 году у государства стоит цель увеличить показатель МРОТ до 35 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате. Об этом рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова. «В 2025 году система расчета зарплат в России изменится. Например, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате», — пишет Газета.ru. Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда до 22 400 рублей. Это будет реализовано с 1 января 2025 года. Также в указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития была информация, что к 2030 году у государства стоит цель увеличить показатель МРОТ до 35 тысяч рублей.