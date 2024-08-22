Финансист Моргунова: с января 2025 года МРОТ привяжут к медианной зарплате

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Деньги. Тюмень, купюры, оплата, деньги
Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля Фото:

С января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате. Об этом рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова.

«В 2025 году система расчета зарплат в России изменится. Например, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате», — пишет Газета.ru.

Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда до 22 400 рублей. Это будет реализовано с 1 января 2025 года. Также в указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития была информация, что к 2030 году у государства стоит цель увеличить показатель МРОТ до 35 тысяч рублей.

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С января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате. Об этом рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова. «В 2025 году система расчета зарплат в России изменится. Например, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привяжут к медианной зарплате», — пишет Газета.ru. Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда до 22 400 рублей. Это будет реализовано с 1 января 2025 года. Также в указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития была информация, что к 2030 году у государства стоит цель увеличить показатель МРОТ до 35 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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