Стала известна дата начала отопительного сезона в Екатеринбурге

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 10 сентября

29 августа 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Подключение батарей к теплу будет поэтапным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге 10 сентября стартует отопительный сезон. Сначала батареи будут нагревать в детских садах и школах, а следом тепло дадут в жилые дома. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале мэрии. «В этом году отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 10 сентября. Однако это не значит, что все батареи сразу нагреются. Как всегда, процесс будет идти поэтапно — по графику сначала идут социальные объекты (детсады, школы и т. д.), затем уже жилой фонд», — следует из сообщения. Отопительный сезон в прошлом году начался с 11 сентября. При этом в администрации отмечали, что решение о сроках подключения тепла ТСЖ принимают самостоятельно. Нагревание батарей прошло в два этапа: до 20 сентября и с 21 по 29 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 10 сентября стартует отопительный сезон. Сначала батареи будут нагревать в детских садах и школах, а следом тепло дадут в жилые дома. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале мэрии. «В этом году отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 10 сентября. Однако это не значит, что все батареи сразу нагреются. Как всегда, процесс будет идти поэтапно — по графику сначала идут социальные объекты (детсады, школы и т. д.), затем уже жилой фонд», — следует из сообщения. Отопительный сезон в прошлом году начался с 11 сентября. При этом в администрации отмечали, что решение о сроках подключения тепла ТСЖ принимают самостоятельно. Нагревание батарей прошло в два этапа: до 20 сентября и с 21 по 29 сентября.