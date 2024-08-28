28 августа 2024

Стала известна дата начала отопительного сезона в Екатеринбурге

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 10 сентября
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Клипарт. Сургут, батарея, тепло, отопление, отопительный сезон, услуги жкх
Подключение батарей к теплу будет поэтапным Фото:

В Екатеринбурге 10 сентября стартует отопительный сезон. Сначала батареи будут нагревать в детских садах и школах, а следом тепло дадут в жилые дома. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале мэрии.

«В этом году отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 10 сентября. Однако это не значит, что все батареи сразу нагреются. Как всегда, процесс будет идти поэтапно — по графику сначала идут социальные объекты (детсады, школы и т. д.), затем уже жилой фонд», — следует из сообщения.

Отопительный сезон в прошлом году начался с 11 сентября. При этом в администрации отмечали, что решение о сроках подключения тепла ТСЖ принимают самостоятельно. Нагревание батарей прошло в два этапа: до 20 сентября и с 21 по 29 сентября.

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В Екатеринбурге 10 сентября стартует отопительный сезон. Сначала батареи будут нагревать в детских садах и школах, а следом тепло дадут в жилые дома. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале мэрии. «В этом году отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 10 сентября. Однако это не значит, что все батареи сразу нагреются. Как всегда, процесс будет идти поэтапно — по графику сначала идут социальные объекты (детсады, школы и т. д.), затем уже жилой фонд», — следует из сообщения. Отопительный сезон в прошлом году начался с 11 сентября. При этом в администрации отмечали, что решение о сроках подключения тепла ТСЖ принимают самостоятельно. Нагревание батарей прошло в два этапа: до 20 сентября и с 21 по 29 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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