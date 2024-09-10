Челябинский лимонад будут раздавать болельщикам на арене «Спартака» в Москве

10 сентября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Лимонад будут раздавать в рамках сотрудничества с командой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лимонад Lapochka из Аши (Челябинская область) будет представлен болельщикам на арене «Спартака» в Москве. Как URA.RU рассказали в пресс-службе производителя, бренд стал официальным партнером спортивной команды. «Компания стала официальным партнером „Спартака“. Лимитированная серия будет представлена на арене во время матчей», — заявили URA.RU в компании. Компания активно взаимодействует с российскими спортсменами. Амбассадором марки стали серебряный призер Олимпийских игр по тхэквондо, землячка Татьяна Минина и участник Олимпийских игр 2018 года, чемпион России по фристайлу в ски-кроссе Игорь Омелин. В июле стартовала продажа лимитированной коллекции Lapochka. Банки с напитком были украшены артом фестиваля «Морфология улиц» и QR-кодом, который направлял пользователей на гид. Тюменцы и гости города могли ознакомиться их с арт-объектами и муралами, созданными в рамках фестиваля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лимонад Lapochka из Аши (Челябинская область) будет представлен болельщикам на арене «Спартака» в Москве. Как URA.RU рассказали в пресс-службе производителя, бренд стал официальным партнером спортивной команды. «Компания стала официальным партнером „Спартака“. Лимитированная серия будет представлена на арене во время матчей», — заявили URA.RU в компании. Компания активно взаимодействует с российскими спортсменами. Амбассадором марки стали серебряный призер Олимпийских игр по тхэквондо, землячка Татьяна Минина и участник Олимпийских игр 2018 года, чемпион России по фристайлу в ски-кроссе Игорь Омелин. В июле стартовала продажа лимитированной коллекции Lapochka. Банки с напитком были украшены артом фестиваля «Морфология улиц» и QR-кодом, который направлял пользователей на гид. Тюменцы и гости города могли ознакомиться их с арт-объектами и муралами, созданными в рамках фестиваля.