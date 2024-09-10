Челябинский лимонад будут раздавать болельщикам на арене «Спартака» в Москве

Лимонад Lapochka из Аши (Челябинская область) будет представлен болельщикам на арене «Спартака» в Москве. Как URA.RU рассказали в пресс-службе производителя, бренд стал официальным партнером спортивной команды.
«Компания стала официальным партнером „Спартака“. Лимитированная серия будет представлена на арене во время матчей», — заявили URA.RU в компании.
Компания активно взаимодействует с российскими спортсменами. Амбассадором марки стали серебряный призер Олимпийских игр по тхэквондо, землячка Татьяна Минина и участник Олимпийских игр 2018 года, чемпион России по фристайлу в ски-кроссе Игорь Омелин.
В июле стартовала продажа лимитированной коллекции Lapochka. Банки с напитком были украшены артом фестиваля «Морфология улиц» и QR-кодом, который направлял пользователей на гид. Тюменцы и гости города могли ознакомиться их с арт-объектами и муралами, созданными в рамках фестиваля.
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