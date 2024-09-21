«Нужно готовиться к худшему»: в Раде сделали суровое предупреждение украинцам

Депутат Рады Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме
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В Раде посоветовали украинцам готовиться к длительным отключениям света зимой
В Раде посоветовали украинцам готовиться к длительным отключениям света зимой Фото:

Украинцам следует подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии в предстоящую зиму. Об этом сообщила депутат Верховной рады Елизавета Яресько.

«Не нужно иметь иллюзий, нужно готовиться к худшему, к большому количеству часов с отключениями», — заявила Яресько, ее слова приводит украинское издание «Новости. Live». Она добавила. что может быть много вопросов к власти, подготовились или нет к такой ситуации.

По словам энергетического эксперта Александра Харченко, в случае минусовых температур Украина может ожидать отключения электричества на периоды до 10-12 часов в день. Импорт из Европы единственный вариант, который остался у Украины для оптимизации электроэнергии.

Ранее представители Еврокомиссии заявили, что Украина уже потеряла более половины своих объектов энергетической инфраструктуры и предупреждают о риске отсутствия отопления и водоснабжения в стране в текущем году. Согласно документу, уничтожено половина энергетической инфраструктуры Украины, а производственные мощности по генерации электроэнергии на 9 ГВт выведены из строя.

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Украинцам следует подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии в предстоящую зиму. Об этом сообщила депутат Верховной рады Елизавета Яресько. «Не нужно иметь иллюзий, нужно готовиться к худшему, к большому количеству часов с отключениями», — заявила Яресько, ее слова приводит украинское издание «Новости. Live». Она добавила. что может быть много вопросов к власти, подготовились или нет к такой ситуации. По словам энергетического эксперта Александра Харченко, в случае минусовых температур Украина может ожидать отключения электричества на периоды до 10-12 часов в день. Импорт из Европы единственный вариант, который остался у Украины для оптимизации электроэнергии. Ранее представители Еврокомиссии заявили, что Украина уже потеряла более половины своих объектов энергетической инфраструктуры и предупреждают о риске отсутствия отопления и водоснабжения в стране в текущем году. Согласно документу, уничтожено половина энергетической инфраструктуры Украины, а производственные мощности по генерации электроэнергии на 9 ГВт выведены из строя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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