«Ответ на мирные усилия РФ»: Лавров о вторжении ВСУ в Курскую область

Лавров: ВСУ вторглись в Курск в ответ на мирные предложения России

07 октября 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — ответ на мирные инициативы РФ по урегулированию конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что вооруженное вторжение ВСУ в Курскую область стало ответом на мирные инициативы России по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что действия Киева приводят к значительным издержкам для украинского народа. «Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций. Киев отреагировал на это заявление вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область», — заявил Лавров в разговоре с Newsweek. Министр также обратил внимание на роль Запада в конфликте, указывая на стремление США и НАТО нанести стратегическое поражение России. Лавров подчеркнул необходимость продолжения специальной военной операции для защиты российских интересов и безопасности. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал разговоры Запада с Украиной об ударах вглубь РФ «игрой с огнем». По его словам, положительные решения в этом вопросе могут привести к опасным последствиям. Министр напомнил слова Путина о том, что РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых Западом угроз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что вооруженное вторжение ВСУ в Курскую область стало ответом на мирные инициативы России по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что действия Киева приводят к значительным издержкам для украинского народа. «Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций. Киев отреагировал на это заявление вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область», — заявил Лавров в разговоре с Newsweek. Министр также обратил внимание на роль Запада в конфликте, указывая на стремление США и НАТО нанести стратегическое поражение России. Лавров подчеркнул необходимость продолжения специальной военной операции для защиты российских интересов и безопасности. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал разговоры Запада с Украиной об ударах вглубь РФ «игрой с огнем». По его словам, положительные решения в этом вопросе могут привести к опасным последствиям. Министр напомнил слова Путина о том, что РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых Западом угроз.