Shot: дрон ВСУ ударил по школе под Белгородом

БПЛА ВСУ ударил по школе в Белгородской области
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по школьному зданию в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Вязовое Краснояружского района.
«Атаке подверглась школа в селе Вязовое Краснояружского района», — сообщает telegram-канал Shot. На момент атаки учебные занятия проходили в дистанционном формате, что позволило избежать жертв среди учащихся и персонала школы.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. На момент публикации материала ответ ожидается.
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