Shot: дрон ВСУ ударил по школе под Белгородом

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БПЛА ВСУ ударил по школе в Белгородской области
БПЛА ВСУ ударил по школе в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по школьному зданию в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Вязовое Краснояружского района.

«Атаке подверглась школа в селе Вязовое Краснояружского района», — сообщает telegram-канал Shot. На момент атаки учебные занятия проходили в дистанционном формате, что позволило избежать жертв среди учащихся и персонала школы.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. На момент публикации материала ответ ожидается.

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Дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по школьному зданию в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Вязовое Краснояружского района. «Атаке подверглась школа в селе Вязовое Краснояружского района», — сообщает telegram-канал Shot. На момент атаки учебные занятия проходили в дистанционном формате, что позволило избежать жертв среди учащихся и персонала школы. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. На момент публикации материала ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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