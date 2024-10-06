06 октября 2024

На Украине раскрыли отношение Запада к действиям ВСУ в Курской области

Стариков: Запад уже смеется над действиями ВСУ в курском приграничье
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Стариков считает, что ВСУ не выполнили поставленные задачи Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Западные страны смеются над попытками Вооруженных сил Украины перехватить инициативу в Курской области. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал», — отметил Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

Стариков подчеркнул, что боевые действия на курском направлении не имеют стратегического значения, так как Россия не изменила расстановку своих основных сил. По его словам, ВСУ не выполнили поставленные задачи, поэтому им придется отойти назад.

Бои в Курской области продолжаются. Российские военные отразили две атаки украинских сил на курском направлении, сообщает Министерство обороны РФ, уточняя, что инцидент произошел в районе населенного пункта Новый Путь в Курской области. Кроме того, вертолеты Ка-52М ударили по живой силе и бронетехнике ВСУ, передает RT. По данным министерства, с момента начала конфликта в Курской области украинские войска потеряли более 20 тысяч своих военнослужащих и значительное количество техники, включая более 136 танков.

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Западные страны смеются над попытками Вооруженных сил Украины перехватить инициативу в Курской области. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. «Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал», — отметил Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом). Стариков подчеркнул, что боевые действия на курском направлении не имеют стратегического значения, так как Россия не изменила расстановку своих основных сил. По его словам, ВСУ не выполнили поставленные задачи, поэтому им придется отойти назад. Бои в Курской области продолжаются. Российские военные отразили две атаки украинских сил на курском направлении, сообщает Министерство обороны РФ, уточняя, что инцидент произошел в районе населенного пункта Новый Путь в Курской области. Кроме того, вертолеты Ка-52М ударили по живой силе и бронетехнике ВСУ, передает RT. По данным министерства, с момента начала конфликта в Курской области украинские войска потеряли более 20 тысяч своих военнослужащих и значительное количество техники, включая более 136 танков.
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