На территории Феодосии 7 октября произошло возгорание на нефтебазе. В результате инцидента были перекрыты несколько улиц в округе, а для ликвидации огня на место происшествия были направлены подразделения МЧС. Согласно одной из версий, причиной возгорания могло стать падение украинского беспилотника, который был сбит ночью средствами противовоздушной обороны. URA.RU публикует кадры пожара на нефтебазе.
До вхождения республики в состав РФ, предприятие «Морской нефтяной терминал» выполняло функции по хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов различными видами транспорта. В 2000-х годах оно играло роль ключевого экспортного узла, однако со временем, вследствие изменений в нефтяной инфраструктуре России и границах Крыма, его значение уменьшилось до уровня резервирования топливных запасов для чрезвычайных ситуаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.