О после России в США и семье Путина: о чем Песков рассказал журналистам

Российский лидер Владимир Путин не собирается проводить встречу с вернувшимся в страну послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Такого в ближайшем времени в графике Путина нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также прокомментировал слухи о возвращении российского предпринимателя Виктора Бута к торговле оружием. По словам представителя Кремля, слова о возвращении Бута — фейк. Песков также рассказал отношение Путина к повышенному вниманию к его семье. Эти и другие заявления официального представителя Кремля Дмитрий Пескова — в материале URA.RU.
Встреча Путина с Антоновым
В ближайшее время ожидать встречи Путина с Антоновым не стоит, сообщил представитель Кремля. По его словам, в графике президента нет беседы с экс-послом РФ в Вашингтоне. Песков также отметил, что новый посол будет назначен своевременно.
Путин не считает день рождения поводом для лишнего внимания к его семье
Путин не приветствует повышенное внимание к своей личной жизни. Он не считает, что праздники — повод к излишнему вниманию к его семье. «Как и у любого человека у него есть своя семья и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками, конечно же, и с днем рождения. Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — заявил Песков.
Возвращение Бута к торговле оружием
Представитель Кремля также опроверг информацию о том, что российский предприниматель Виктор Бут возобновил свою деятельность в сфере торговли оружием. «Мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или к попытке нападения на наших народных избранников», — заявил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.