О после России в США и семье Путина: о чем Песков рассказал журналистам

Песков: новый посол России в США будет своевременно назначен
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Новый посол РФ и Вашингтоне будет назначен своевременно, заявил Песков
Новый посол РФ и Вашингтоне будет назначен своевременно, заявил Песков Фото:

Российский лидер Владимир Путин не собирается проводить встречу с вернувшимся в страну послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Такого в ближайшем времени в графике Путина нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также прокомментировал слухи о возвращении российского предпринимателя Виктора Бута к торговле оружием. По словам представителя Кремля, слова о возвращении Бута — фейк. Песков также рассказал отношение Путина к повышенному вниманию к его семье. Эти и другие заявления официального представителя Кремля Дмитрий Пескова — в материале URA.RU.

Встреча Путина с Антоновым

В ближайшее время ожидать встречи Путина с Антоновым не стоит, сообщил представитель Кремля. По его словам, в графике президента нет беседы с экс-послом РФ в Вашингтоне. Песков также отметил, что новый посол будет назначен своевременно.

Путин не считает день рождения поводом для лишнего внимания к его семье

Путин не приветствует повышенное внимание к своей личной жизни. Он не считает, что праздники — повод к излишнему вниманию к его семье. «Как и у любого человека у него есть своя семья и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками, конечно же, и с днем рождения. Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — заявил Песков.

Возвращение Бута к торговле оружием

Представитель Кремля также опроверг информацию о том, что российский предприниматель Виктор Бут возобновил свою деятельность в сфере торговли оружием. «Мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или к попытке нападения на наших народных избранников», — заявил он.

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Российский лидер Владимир Путин не собирается проводить встречу с вернувшимся в страну послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Такого в ближайшем времени в графике Путина нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также прокомментировал слухи о возвращении российского предпринимателя Виктора Бута к торговле оружием. По словам представителя Кремля, слова о возвращении Бута — фейк. Песков также рассказал отношение Путина к повышенному вниманию к его семье. Эти и другие заявления официального представителя Кремля Дмитрий Пескова — в материале URA.RU. Встреча Путина с Антоновым В ближайшее время ожидать встречи Путина с Антоновым не стоит, сообщил представитель Кремля. По его словам, в графике президента нет беседы с экс-послом РФ в Вашингтоне. Песков также отметил, что новый посол будет назначен своевременно. Путин не считает день рождения поводом для лишнего внимания к его семье Путин не приветствует повышенное внимание к своей личной жизни. Он не считает, что праздники — повод к излишнему вниманию к его семье. «Как и у любого человека у него есть своя семья и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками, конечно же, и с днем рождения. Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — заявил Песков. Возвращение Бута к торговле оружием Представитель Кремля также опроверг информацию о том, что российский предприниматель Виктор Бут возобновил свою деятельность в сфере торговли оружием. «Мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или к попытке нападения на наших народных избранников», — заявил он.
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