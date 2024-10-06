В России выросли продажи внедорожников

07 октября 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

За девять месяцев 2024 года продажи новых внедорожников составили 782 тысячи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Продажи новых внедорожников за девять месяцев 2024 года превысили 780 тысяч. Показатель вырос на 66%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили участники рынка. «За девять месяцев 2024 года продажи новых внедорожников составили 782 тысячи. Это на 11% больше, чем за весь 2023 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года приобретать такие автомобили стали чаще на 66%», — пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка. Основным драйвером роста стали компактные кроссоверы китайского производства, которые продемонстрировали устойчивый рост продаж. Также увеличение продаж связано с повышением утилизационного сбора с октября. В России в 2024 году в два раза вырос объем предложения автомобилей с гибридной силовой установкой. Самой популярной моделью стал LiXiang L9 со средней стоимостью более восьми миллионов рублей. За год средняя стоимость новой гибридной машины снизилась на 18% — по итогам августа цена составила семь миллионов 430 тысяч рублей, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продажи новых внедорожников за девять месяцев 2024 года превысили 780 тысяч. Показатель вырос на 66%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили участники рынка. «За девять месяцев 2024 года продажи новых внедорожников составили 782 тысячи. Это на 11% больше, чем за весь 2023 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года приобретать такие автомобили стали чаще на 66%», — пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка. Основным драйвером роста стали компактные кроссоверы китайского производства, которые продемонстрировали устойчивый рост продаж. Также увеличение продаж связано с повышением утилизационного сбора с октября. В России в 2024 году в два раза вырос объем предложения автомобилей с гибридной силовой установкой. Самой популярной моделью стал LiXiang L9 со средней стоимостью более восьми миллионов рублей. За год средняя стоимость новой гибридной машины снизилась на 18% — по итогам августа цена составила семь миллионов 430 тысяч рублей, пишет RT.