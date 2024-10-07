МО: США причастны к применению Украиной химоружия в отношении РФ

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Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, контейнер, снаряд химоружия, боеголовка
За операцией по применению химоружия со стороны Украины против РФ стоят США, заявил Кириллов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США участвовали в подготовке провокаций Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил командующий войсками РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приводя в пример слова официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн.

«В июле 2024 года Николь Шампейн заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности [за провокации] в ходе Конференции государств-участников в ноябре», — сказал Кириллов, передает ТАСС. Генерал-майор убежден, что все провокации были устроены США, и Россия не использовала химиоружие по отношению к Украине.

ВС РФ в июне обнаружили под Авдеевкой лабораторию по производству отравляющих веществ. О причастности США к использованию Киевом химоружия говорит факт того, что на базе ОЗХО была образована еще одна международная площадка, которая находится под контролем США.

Ранее в постоянном представительстве России при ОЗХО сообщили, что США остаются лидером в поставках отравляющих веществ на Украину, передает RT. С момента начала СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, заявили в полпредстве.

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США участвовали в подготовке провокаций Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил командующий войсками РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приводя в пример слова официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн. «В июле 2024 года Николь Шампейн заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности [за провокации] в ходе Конференции государств-участников в ноябре», — сказал Кириллов, передает ТАСС. Генерал-майор убежден, что все провокации были устроены США, и Россия не использовала химиоружие по отношению к Украине. ВС РФ в июне обнаружили под Авдеевкой лабораторию по производству отравляющих веществ. О причастности США к использованию Киевом химоружия говорит факт того, что на базе ОЗХО была образована еще одна международная площадка, которая находится под контролем США. Ранее в постоянном представительстве России при ОЗХО сообщили, что США остаются лидером в поставках отравляющих веществ на Украину, передает RT. С момента начала СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, заявили в полпредстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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