МО: США причастны к применению Украиной химоружия в отношении РФ

07 октября 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

За операцией по применению химоружия со стороны Украины против РФ стоят США, заявил Кириллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США участвовали в подготовке провокаций Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил командующий войсками РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приводя в пример слова официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн. «В июле 2024 года Николь Шампейн заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности [за провокации] в ходе Конференции государств-участников в ноябре», — сказал Кириллов, передает ТАСС. Генерал-майор убежден, что все провокации были устроены США, и Россия не использовала химиоружие по отношению к Украине. ВС РФ в июне обнаружили под Авдеевкой лабораторию по производству отравляющих веществ. О причастности США к использованию Киевом химоружия говорит факт того, что на базе ОЗХО была образована еще одна международная площадка, которая находится под контролем США. Ранее в постоянном представительстве России при ОЗХО сообщили, что США остаются лидером в поставках отравляющих веществ на Украину, передает RT. С момента начала СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, заявили в полпредстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США участвовали в подготовке провокаций Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил командующий войсками РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приводя в пример слова официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн. «В июле 2024 года Николь Шампейн заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности [за провокации] в ходе Конференции государств-участников в ноябре», — сказал Кириллов, передает ТАСС. Генерал-майор убежден, что все провокации были устроены США, и Россия не использовала химиоружие по отношению к Украине. ВС РФ в июне обнаружили под Авдеевкой лабораторию по производству отравляющих веществ. О причастности США к использованию Киевом химоружия говорит факт того, что на базе ОЗХО была образована еще одна международная площадка, которая находится под контролем США. Ранее в постоянном представительстве России при ОЗХО сообщили, что США остаются лидером в поставках отравляющих веществ на Украину, передает RT. С момента начала СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, заявили в полпредстве.