США участвовали в подготовке провокаций Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил командующий войсками РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приводя в пример слова официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн.
«В июле 2024 года Николь Шампейн заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности [за провокации] в ходе Конференции государств-участников в ноябре», — сказал Кириллов, передает ТАСС. Генерал-майор убежден, что все провокации были устроены США, и Россия не использовала химиоружие по отношению к Украине.
ВС РФ в июне обнаружили под Авдеевкой лабораторию по производству отравляющих веществ. О причастности США к использованию Киевом химоружия говорит факт того, что на базе ОЗХО была образована еще одна международная площадка, которая находится под контролем США.
Ранее в постоянном представительстве России при ОЗХО сообщили, что США остаются лидером в поставках отравляющих веществ на Украину, передает RT. С момента начала СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, заявили в полпредстве.
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США участвовали в подготовке провокаций Киева, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил командующий войсками РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приводя в пример слова официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн. «В июле 2024 года Николь Шампейн заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности [за провокации] в ходе Конференции государств-участников в ноябре», — сказал Кириллов, передает ТАСС. Генерал-майор убежден, что все провокации были устроены США, и Россия не использовала химиоружие по отношению к Украине. ВС РФ в июне обнаружили под Авдеевкой лабораторию по производству отравляющих веществ. О причастности США к использованию Киевом химоружия говорит факт того, что на базе ОЗХО была образована еще одна международная площадка, которая находится под контролем США. Ранее в постоянном представительстве России при ОЗХО сообщили, что США остаются лидером в поставках отравляющих веществ на Украину, передает RT. С момента начала СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, заявили в полпредстве.