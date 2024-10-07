Минфин перераспределил средства для семейной ипотеки: программа будет продолжена

Средства на семейную ипотеку в текущем году перераспределены между банками, и финансирование программы будет продолжено без сбоев. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
«Деньги перераспределены, оператор наш — ДОМ.РФ — перераспределил ресурсы текущего года, которые предусмотрены на выплату семейной ипотеки. Проблем финансового обеспечения этого вопроса в текущем году и в следующем годах нет», — отметил Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Его слова цитирует ТАСС.
На слушаниях спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность по поводу сообщений о технических сбоях в доведении лимитов по семейной ипотеке и подчеркнула необходимость оперативного решения этой проблемы. Оператор программы ДОМ.РФ начал процесс перераспределения квот на семейную ипотеку в сентябре и планирует завершить его до 10 октября.
Ранее российские банки начали повышать первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека». Сумма взноса в некоторых из них составила чуть больше 50%. О том, каковы были причины увеличения взноса — в материале URA.RU.
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Средства на семейную ипотеку в текущем году перераспределены между банками, и финансирование программы будет продолжено без сбоев. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. «Деньги перераспределены, оператор наш — ДОМ.РФ — перераспределил ресурсы текущего года, которые предусмотрены на выплату семейной ипотеки. Проблем финансового обеспечения этого вопроса в текущем году и в следующем годах нет», — отметил Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Его слова цитирует ТАСС. На слушаниях спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность по поводу сообщений о технических сбоях в доведении лимитов по семейной ипотеке и подчеркнула необходимость оперативного решения этой проблемы. Оператор программы ДОМ.РФ начал процесс перераспределения квот на семейную ипотеку в сентябре и планирует завершить его до 10 октября. Ранее российские банки начали повышать первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека». Сумма взноса в некоторых из них составила чуть больше 50%. О том, каковы были причины увеличения взноса — в материале URA.RU.