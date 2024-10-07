ВСУ потеряли 21 тысячу бойцов под Курском

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ВСУ потеряли более 21 тысячи военных в Курской области с начала вторжения на территории РФ
ВСУ потеряли более 21 тысячи военных в Курской области с начала вторжения на территории РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ потеряли 21 тысячу бойцов с начала вторжения в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ. Вторжение в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. К сентябрю российские войска смогли стабилизировать ситуацию и перешли в контрнаступление. 

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ВСУ потеряли 21 тысячу бойцов с начала вторжения в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.  «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ. Вторжение в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. К сентябрю российские войска смогли стабилизировать ситуацию и перешли в контрнаступление. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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