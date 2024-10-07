ВСУ потеряли 21 тысячу бойцов под Курском

ВСУ потеряли более 21 тысячи военных в Курской области с начала вторжения на территории РФ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВСУ потеряли 21 тысячу бойцов с начала вторжения в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ. Вторжение в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. К сентябрю российские войска смогли стабилизировать ситуацию и перешли в контрнаступление.
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