Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о заключении мирного соглашения с Россией. Об этом эмоционально заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Заключите мир, дураки!» — написал Макгрегор в своей соцсети Х. Так он прокомментировал заявление украинского лидера, который заявил, что не станет «торговать» суверенитетом своей страны ради заключения мира с Россией.
В 2022 году Украина и Россия были в шаге от заключения мирного договора в Стамбуле. Из-за давления США и Великобритании, которые хотели добиться стратегического поражения России, этого не произошло. По словам президента РФ Владимира Путина, для мирного урегулирования конфликта Киев должен вывести свои войска с суверенных границ, среди которых Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР, а также отказаться от вступления в Североатлантический альянс.
Однако после вторжения ВСУ в Курскую область переговоры с Украиной потеряли актуальность, заявили в Кремле. Несмотря на это, западные страны призывают стороны заключить мир. Но пока Зеленский продолжает просить разрешения от США на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, Путин вводит новые изменения в ядерную доктрину страны.
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о заключении мирного соглашения с Россией. Об этом эмоционально заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. «Заключите мир, дураки!» — написал Макгрегор в своей соцсети Х. Так он прокомментировал заявление украинского лидера, который заявил, что не станет «торговать» суверенитетом своей страны ради заключения мира с Россией. В 2022 году Украина и Россия были в шаге от заключения мирного договора в Стамбуле. Из-за давления США и Великобритании, которые хотели добиться стратегического поражения России, этого не произошло. По словам президента РФ Владимира Путина, для мирного урегулирования конфликта Киев должен вывести свои войска с суверенных границ, среди которых Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР, а также отказаться от вступления в Североатлантический альянс. Однако после вторжения ВСУ в Курскую область переговоры с Украиной потеряли актуальность, заявили в Кремле. Несмотря на это, западные страны призывают стороны заключить мир. Но пока Зеленский продолжает просить разрешения от США на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, Путин вводит новые изменения в ядерную доктрину страны.