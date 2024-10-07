Вучич объяснил, почему дела Запада на Украине ухудшаются

Вучич: позиции стран Запада на Украине ухудшаются из-за Ближнего Востока

07 октября 2024 в 06:24 Размер текста - 17 +

Ситуация на Украине ускользает от Запада, уверен Вучич Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Расширение конфликта на Ближнем Востоке отрицательно сказывается на положении Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. «Ситуация на Украине продолжит все более ухудшаться для Запада. И если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, то финансовые вложения в Ближний Восток будут в десять раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink . Разговор с Западом он назвал «настроением болельщиков» — сначала там заявляют, что должен победить один, потом говорится о победе другого. «Я больше не могу слушать эту глупость», — заявил Вучич. Ситуация на Украине ускользает от Запада. «Они думали, что могут все контролировать, причинять вред русским. Теперь все может вернуться к ним бумерангом», — добавил сербский лидер. Он верит в завершение конфликта на Украине в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. «Война на Украине в мире абсолютно никому не выгодна», — заключил Вучич. Вучич ранее заявил, что Россия владеет инициативой в конфликте на Украине. В начале конфликта Западу было проще вкладываться в финансирование Киева, теперь это стало гораздо труднее, заявил президент Сербии. Его слова цитирует RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расширение конфликта на Ближнем Востоке отрицательно сказывается на положении Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. «Ситуация на Украине продолжит все более ухудшаться для Запада. И если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, то финансовые вложения в Ближний Восток будут в десять раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink. Разговор с Западом он назвал «настроением болельщиков» — сначала там заявляют, что должен победить один, потом говорится о победе другого. «Я больше не могу слушать эту глупость», — заявил Вучич. Ситуация на Украине ускользает от Запада. «Они думали, что могут все контролировать, причинять вред русским. Теперь все может вернуться к ним бумерангом», — добавил сербский лидер. Он верит в завершение конфликта на Украине в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. «Война на Украине в мире абсолютно никому не выгодна», — заключил Вучич. Вучич ранее заявил, что Россия владеет инициативой в конфликте на Украине. В начале конфликта Западу было проще вкладываться в финансирование Киева, теперь это стало гораздо труднее, заявил президент Сербии. Его слова цитирует RT.