Вучич объяснил, почему дела Запада на Украине ухудшаются

Расширение конфликта на Ближнем Востоке отрицательно сказывается на положении Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Ситуация на Украине продолжит все более ухудшаться для Запада. И если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, то финансовые вложения в Ближний Восток будут в десять раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение», — заявил Вучич в эфире телеканала
Разговор с Западом он назвал «настроением болельщиков» — сначала там заявляют, что должен победить один, потом говорится о победе другого. «Я больше не могу слушать эту глупость», — заявил Вучич. Ситуация на Украине ускользает от Запада. «Они думали, что могут все контролировать, причинять вред русским. Теперь все может вернуться к ним бумерангом», — добавил сербский лидер.
Он верит в завершение конфликта на Украине в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. «Война на Украине в мире абсолютно никому не выгодна», — заключил Вучич.
Вучич ранее заявил, что Россия владеет инициативой в конфликте на Украине. В начале конфликта Западу было проще вкладываться в финансирование Киева, теперь это стало гораздо труднее, заявил президент Сербии. Его слова цитирует RT.
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