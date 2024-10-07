Вучич объяснил, почему дела Запада на Украине ухудшаются

Вучич: позиции стран Запада на Украине ухудшаются из-за Ближнего Востока
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НАТО. stock, Александр Вучич, stock
Ситуация на Украине ускользает от Запада, уверен Вучич Фото:

Расширение конфликта на Ближнем Востоке отрицательно сказывается на положении Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Ситуация на Украине продолжит все более ухудшаться для Запада. И если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, то финансовые вложения в Ближний Восток будут в десять раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

Разговор с Западом он назвал «настроением болельщиков» — сначала там заявляют, что должен победить один, потом говорится о победе другого. «Я больше не могу слушать эту глупость», — заявил Вучич. Ситуация на Украине ускользает от Запада. «Они думали, что могут все контролировать, причинять вред русским. Теперь все может вернуться к ним бумерангом», — добавил сербский лидер.

Он верит в завершение конфликта на Украине в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. «Война на Украине в мире абсолютно никому не выгодна», — заключил Вучич.

Вучич ранее заявил, что Россия владеет инициативой в конфликте на Украине. В начале конфликта Западу было проще вкладываться в финансирование Киева, теперь это стало гораздо труднее, заявил президент Сербии. Его слова цитирует RT.

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Расширение конфликта на Ближнем Востоке отрицательно сказывается на положении Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. «Ситуация на Украине продолжит все более ухудшаться для Запада. И если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, то финансовые вложения в Ближний Восток будут в десять раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink. Разговор с Западом он назвал «настроением болельщиков» — сначала там заявляют, что должен победить один, потом говорится о победе другого. «Я больше не могу слушать эту глупость», — заявил Вучич. Ситуация на Украине ускользает от Запада. «Они думали, что могут все контролировать, причинять вред русским. Теперь все может вернуться к ним бумерангом», — добавил сербский лидер. Он верит в завершение конфликта на Украине в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. «Война на Украине в мире абсолютно никому не выгодна», — заключил Вучич. Вучич ранее заявил, что Россия владеет инициативой в конфликте на Украине. В начале конфликта Западу было проще вкладываться в финансирование Киева, теперь это стало гораздо труднее, заявил президент Сербии. Его слова цитирует RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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