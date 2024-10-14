МВД: украинские спецслужбы покровительствуют мошенникам в России

Спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, «минирующим» российские объекты и осуществляющим хищения средств с банковских счетов граждан и организаций. Об этом сообщил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов.
«У нас есть основания утверждать, что украинские спецслужбы, как и ранее, покровительствуют многочисленным колл-центрам, ежедневно направляющим в Россию ложные сообщения о минировании российских аэропортов, вокзалов, театров и торговых центров», — сказал Зубов на конференции ООН против транснациональной организованной преступности. Он подчеркнул, что число преступлений, связанных с дистанционными мошенничествами и хищениями средств, находящихся на банковских счетах, растет.
Ранее российские хакеры слили данные с сайта Службы безопасности Украины (СБУ) в открытый доступ. Любой желающий теперь может свободно посмотреть имена и фамилии сотрудников СБУ, а также их контакты и страницы в социальных сетях.
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