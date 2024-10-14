Дочь Навального* начала работать на Камалу Харрис

Дочь Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Дарья, начала работать в штабе вице-президента и кандидата на пост главы США Камалы Харрис. Соответствующую информацию она разместила в своем аккаунте в LinkedIn.
Согласно данным на аккаунте Дарьи Навальной в соцсети, она работает менеджером по координации волонтеров по работе с избирателями. Также в июне 2024 года девушка окончила обучение в Стэнфорде. Она получала образование там на бесплатной основе с 2019 года.
Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недовольство качеством статьи The Wall Street Journal, которая касается вопроса непричастности главы РФ Владимира Путина к смерти Алексея Навального. Песков заявил, что опубликованный материал не достоин внимания и содержит лишь «пустые рассуждения».
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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Дочь Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Дарья, начала работать в штабе вице-президента и кандидата на пост главы США Камалы Харрис. Соответствующую информацию она разместила в своем аккаунте в LinkedIn. Согласно данным на аккаунте Дарьи Навальной в соцсети, она работает менеджером по координации волонтеров по работе с избирателями. Также в июне 2024 года девушка окончила обучение в Стэнфорде. Она получала образование там на бесплатной основе с 2019 года. Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недовольство качеством статьи The Wall Street Journal, которая касается вопроса непричастности главы РФ Владимира Путина к смерти Алексея Навального. Песков заявил, что опубликованный материал не достоин внимания и содержит лишь «пустые рассуждения». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов *Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов