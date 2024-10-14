Общество Дочь Навального* начала работать на Камалу Харрис 14 октября 2024 в 13:16 Размер текста - 17 + Дочь Алексея и Юлии Навальных* работает менеджером в штабе Камалы Харрис Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Дочь Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Дарья, начала работать в штабе вице-президента и кандидата на пост главы США Камалы Харрис. Соответствующую информацию она разместила в своем аккаунте в LinkedIn. Согласно данным на аккаунте Дарьи Навальной в соцсети, она работает менеджером по координации волонтеров по работе с избирателями. Также в июне 2024 года девушка окончила обучение в Стэнфорде. Она получала образование там на бесплатной основе с 2019 года. Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недовольство качеством статьи The Wall Street Journal, которая касается вопроса непричастности главы РФ Владимира Путина к смерти Алексея Навального. Песков заявил, что опубликованный материал не достоин внимания и содержит лишь «пустые рассуждения». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов *Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дочь Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Дарья, начала работать в штабе вице-президента и кандидата на пост главы США Камалы Харрис. Соответствующую информацию она разместила в своем аккаунте в LinkedIn. Согласно данным на аккаунте Дарьи Навальной в соцсети, она работает менеджером по координации волонтеров по работе с избирателями. Также в июне 2024 года девушка окончила обучение в Стэнфорде. Она получала образование там на бесплатной основе с 2019 года. Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недовольство качеством статьи The Wall Street Journal, которая касается вопроса непричастности главы РФ Владимира Путина к смерти Алексея Навального. Песков заявил, что опубликованный материал не достоин внимания и содержит лишь «пустые рассуждения». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов *Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям