Дочь Навального* начала работать на Камалу Харрис

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Навальный Алексей. Москва, навальная юлия, навальный алексей
Дочь Алексея и Юлии Навальных* работает менеджером в штабе Камалы Харрис Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Дочь Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Дарья, начала работать в штабе вице-президента и кандидата на пост главы США Камалы Харрис. Соответствующую информацию она разместила в своем аккаунте в LinkedIn.

Согласно данным на аккаунте Дарьи Навальной в соцсети, она работает менеджером по координации волонтеров по работе с избирателями. Также в июне 2024 года девушка окончила обучение в Стэнфорде. Она получала образование там на бесплатной основе с 2019 года.

Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недовольство качеством статьи The Wall Street Journal, которая касается вопроса непричастности главы РФ Владимира Путина к смерти Алексея Навального. Песков заявил, что опубликованный материал не достоин внимания и содержит лишь «пустые рассуждения».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Дочь Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Дарья, начала работать в штабе вице-президента и кандидата на пост главы США Камалы Харрис. Соответствующую информацию она разместила в своем аккаунте в LinkedIn. Согласно данным на аккаунте Дарьи Навальной в соцсети, она работает менеджером по координации волонтеров по работе с избирателями. Также в июне 2024 года девушка окончила обучение в Стэнфорде. Она получала образование там на бесплатной основе с 2019 года. Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недовольство качеством статьи The Wall Street Journal, которая касается вопроса непричастности главы РФ Владимира Путина к смерти Алексея Навального. Песков заявил, что опубликованный материал не достоин внимания и содержит лишь «пустые рассуждения». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов *Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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