Мишустин устранит барьер на пути к сближению с Белоруссией

Политолог Киреев: РФ и Белоруссия синхронизируют IT для ускорения интеграции
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета министров Союзного государства пройдет в ближайшие недели, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин
Заседание Совета министров Союзного государства пройдет в ближайшие недели, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин Фото:

Москва и Минск устранят барьеры, мешающие ускоренной интеграции. Премьер-министр Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России» заявил, что на ближайшем заседании Совета министров Союзного государства обсудит деятельность рабочей группы по промышленному программному обеспечению (ПО). Как объяснили URA.RU эксперты, правительства двух стран пытаются унифицировать сферу IT, чтобы помочь бизнесу развивать совместные проекты.

Вопрос о промышленном ПО затронут на ближайшем заседании Совета министров Союзного государства, заявил Михаил Мишустин
Вопрос о промышленном ПО затронут на ближайшем заседании Совета министров Союзного государства, заявил Михаил Мишустин
Фото:

Представитель одной из компаний, участвующих в экспортной выставке, обратился к Мишустину с просьбой ускорить деятельность совместной рабочей группы по промышленному программному обеспечению, которая действует в рамках Союзного государства. Председатель правительства в ответ раскрыл, что через неделю или две пройдет заседание Совета министров объединения. Он обещал затронуть этот вопрос в разговоре с белорусскими коллегами.

Москва и Минск пытаются устранить недочеты в тех сферах, которые мешают большей интеграции, объяснил URA.RU заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства Владимир Киреев. «Существует большая потребность в совместном программном обеспечении, в том числе промышленном. В этой сфере есть недоработки. Они тормозят интеграцию двух стран», — полагает эксперт.

Россия и Белоруссия обладают большим IT-сектором, поэтому активизация сотрудничества в этой отрасли для улучшения бизнес-среды выглядит логичной, рассуждает Киреев. «Учитывая высокую эффективность работы Мишустина, мы наверняка увидим положительный сдвиг в кооперации по промышленному ПО», — резюмировал он.

Белоруссия и Россия должны разработать совместное программное обеспечение для разных отраслей хозяйства, поскольку это неизбежная часть работы по экономическому сближению двух стран, отметил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Раньше оба государства пользовались американским и европейским ПО, теперь страны создают собственное, уточнил он. «Белорусская индустрия тесно связана с нашей. Поэтому в рамках интеграции обоих государств требуется решить этот вопрос как можно скорее», — подчеркнул он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава белорусского правительства Роман Головченко подписали в марте 2023 года соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. У обеих стран есть большой потенциал в сфере машиностроения и электроники, который нужно раскрыть в полной мере, отметил председатель российского правительства.

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Москва и Минск устранят барьеры, мешающие ускоренной интеграции. Премьер-министр Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России» заявил, что на ближайшем заседании Совета министров Союзного государства обсудит деятельность рабочей группы по промышленному программному обеспечению (ПО). Как объяснили URA.RU эксперты, правительства двух стран пытаются унифицировать сферу IT, чтобы помочь бизнесу развивать совместные проекты. Представитель одной из компаний, участвующих в экспортной выставке, обратился к Мишустину с просьбой ускорить деятельность совместной рабочей группы по промышленному программному обеспечению, которая действует в рамках Союзного государства. Председатель правительства в ответ раскрыл, что через неделю или две пройдет заседание Совета министров объединения. Он обещал затронуть этот вопрос в разговоре с белорусскими коллегами. Москва и Минск пытаются устранить недочеты в тех сферах, которые мешают большей интеграции, объяснил URA.RU заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства Владимир Киреев. «Существует большая потребность в совместном программном обеспечении, в том числе промышленном. В этой сфере есть недоработки. Они тормозят интеграцию двух стран», — полагает эксперт. Белоруссия и Россия должны разработать совместное программное обеспечение для разных отраслей хозяйства, поскольку это неизбежная часть работы по экономическому сближению двух стран, отметил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Раньше оба государства пользовались американским и европейским ПО, теперь страны создают собственное, уточнил он. «Белорусская индустрия тесно связана с нашей. Поэтому в рамках интеграции обоих государств требуется решить этот вопрос как можно скорее», — подчеркнул он. Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава белорусского правительства Роман Головченко подписали в марте 2023 года соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. У обеих стран есть большой потенциал в сфере машиностроения и электроники, который нужно раскрыть в полной мере, отметил председатель российского правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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