Во время съемок фильма «Василий Теркин» под актерами рухнул пол: детали инцидента. Фото

В результате обрушения декораций на съемках фильма пострадали 23 человека

14 октября 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Съемки фильма проходили в Толмачевском городском поселении Ленинградской области Фото: Илья Московец © URA.RU На съемках экранизации произведения Александра Твардовского в Ленинградской области произошло ЧП: обрушились декорации, в результате чего пострадали актеры и повреждена камера. Согласно информации портала 47news, инцидент случился, когда актеры работали в ретропоезде на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении Лужского района. Внезапно пол под ними провалился, и люди упали на пути. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Детали инцидента Режиссер Карен Геворкян предполагает, что причиной обрушения мог стать эффект резонанса, вызванный активными действиями людей на платформе. Несмотря на то что до ЧП на перроне проходили съемки с участием большого числа людей, крушение произошло внезапно. Конструкция вместе с людьми рухнула с высоты примерно 1,6 м. По его словам, на графике съемок ЧП не отразится. По данным 47news, случилось это на последнем дубле.13 октября был запланирован последний день съемок фильма по произведению Александра Твардовского. В киноленте будут использованы кадры, снятые как в осенний, так и в зимний периоды; зимние сцены были отсняты до марта 2023 года. Число пострадавших Число пострадавших в результате обрушения декораций на съемках фильма «Василий Теркин» возросло до 23 человек, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. По предварительным данным, большинство пострадавших получили несерьезные травмы, однако одна женщина была госпитализирована с более серьезными повреждениями. Среди пострадавших во время съемок есть несовершеннолетние. Дети получили ушибы, переломов у них нет, сообщил в беседе с ТАСС режиссер картины Карен Геворкян. Глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков уточнил, что самостоятельно в приемное отделение на данный момент обратились 19 человек, 9 из которых несовершеннолетние. Актриса пострадавшая при падении декораций в Ленобласти рассказала подробности ЧП Участники съемок фильма «Василий Теркин» испытали шок, когда во время работы обрушилась декорация-платформа, сообщает пострадавшая актриса София через 47news. «Сначала подумала: „Ничего страшного — упали, и упали, сейчас все вылезем, будем снимать по-новому дубль“. Но потом услышала дикие крики взрослых и детей от боли и шока», — рассказала София. Платформа, обвалившаяся во время съемок фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области https://t.me/bazabazon/32082 Baza После обрушения на съемочной площадке началась паника, но участники съемок помогали друг другу. Подростки забирали детей у матерей и уносили их подальше от опасности. Место происшествия было оцеплено, чтобы обеспечить доступ только медицинским работникам. Актриса София, игравшая роль беженки, не сразу обратилась за медицинской помощью, так как боль ощутила позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На съемках экранизации произведения Александра Твардовского в Ленинградской области произошло ЧП: обрушились декорации, в результате чего пострадали актеры и повреждена камера. Согласно информации портала 47news, инцидент случился, когда актеры работали в ретропоезде на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении Лужского района. Внезапно пол под ними провалился, и люди упали на пути. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Режиссер Карен Геворкян предполагает, что причиной обрушения мог стать эффект резонанса, вызванный активными действиями людей на платформе. Несмотря на то что до ЧП на перроне проходили съемки с участием большого числа людей, крушение произошло внезапно. Конструкция вместе с людьми рухнула с высоты примерно 1,6 м. По его словам, на графике съемок ЧП не отразится. По данным 47news, случилось это на последнем дубле.13 октября был запланирован последний день съемок фильма по произведению Александра Твардовского. В киноленте будут использованы кадры, снятые как в осенний, так и в зимний периоды; зимние сцены были отсняты до марта 2023 года. Число пострадавших в результате обрушения декораций на съемках фильма «Василий Теркин» возросло до 23 человек, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. По предварительным данным, большинство пострадавших получили несерьезные травмы, однако одна женщина была госпитализирована с более серьезными повреждениями. Среди пострадавших во время съемок есть несовершеннолетние. Дети получили ушибы, переломов у них нет, сообщил в беседе с ТАСС режиссер картины Карен Геворкян. Глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков уточнил, что самостоятельно в приемное отделение на данный момент обратились 19 человек, 9 из которых несовершеннолетние. Участники съемок фильма «Василий Теркин» испытали шок, когда во время работы обрушилась декорация-платформа, сообщает пострадавшая актриса София через 47news. «Сначала подумала: „Ничего страшного — упали, и упали, сейчас все вылезем, будем снимать по-новому дубль“. Но потом услышала дикие крики взрослых и детей от боли и шока», — рассказала София. После обрушения на съемочной площадке началась паника, но участники съемок помогали друг другу. Подростки забирали детей у матерей и уносили их подальше от опасности. Место происшествия было оцеплено, чтобы обеспечить доступ только медицинским работникам. Актриса София, игравшая роль беженки, не сразу обратилась за медицинской помощью, так как боль ощутила позже.