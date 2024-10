Когда российский рынок СПГ восстановится после санкций

К 2035 году Россия моет занять от 20% до 25% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Однако к 2030 году производственные мощности западных конкурентов могут вырасти на 20%, по сравнению с российскими. Об этом сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой фирмы Kept. «Россия, столкнувшаяся с санкционным давлением на отрасль сжиженного природного газа (СПГ), все еще может занять целевые 20—25% мирового рынка, но после 2035 года», — заявили аналитики Kept. Информацию передает РБК. На данный момент в РФ функционируют два крупных завода СПГ — «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», а также третий завод «Арктик СПГ-2», который находится в стадии завершения строительства. Кроме того, в стране работают несколько среднетоннажных и более 30 малотоннажных заводов. Общая установленная мощность составляет 51 млрд кубометров, и ожидается, что к 2024 году она будет использоваться на 90%. Это позволяет России входить в пятерку крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире. Аналитики предупреждают, что к 2030 году производственные мощности конкурентов, особенно в США и странах Ближнего Востока, вырастут минимум на 20%. Это может привести к усилению ценовой конкуренции из-за опережения роста предложения над спросом. Победители в этой ситуации — поставщики с минимальными затратами и гибкими условиями контрактов. В Kept считают, что нынешние российские проекты не полностью соответствует этим требованиям. Ограничения, затрагивающие российскую индустрию СПГ, были введены в 2014 году. США запретили предоставление среднесрочного и долгосрочного кредитования российским нефтегазовым компаниям, включая НОВАТЭК. В 2022 году Евросоюз предпринял более серьезные меры, запретив поставку оборудования для сжижения природного газа в Россию. В период 2023—2024 годов Штаты ужесточили адресные санкции, распространяя их на конкретные российские проекты СПГ и флот. Проект «Арктик СПГ-2» оказался под особым давлением, поскольку Вашингтон заявил о намерении «задушить» его с помощью санкций. Согласно данным аналитической компании Bruegel, Россия снова вышла вперед по объемам экспорта газа в Евросоюз, обогнав США. В третьем квартале 2024 года страна поставила в Европу 13,3 млрд кубометров газа. Это количество превышает показатели предыдущего квартала (13 млрд кубометров) и значительно больше, чем годом ранее (11,5 млрд кубометров). В результате доля российского газа в европейском импорте возросла до 19,4%, что является максимальным значением со второго квартала 2022 года, передает 360.ru.