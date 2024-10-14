Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
22:50
Челябинец наехал на упавшую женщину и протащил несколько метров. Видео
22:45
Самый опытный курганский экс-мэр Яковлев отмечен наградой УМВД России. Фото
22:43
В МИД РФ назвали атаки дронов на КНДР безрассудной провокацией Сеула
Мишустин устранит барьер на пути к сближению с Белоруссией
22:42
У самолета «Уральских авиалиний» второй раз за два дня отказал двигатель
22:37
Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о партнерстве России и КНДР
22:24
Добровольцы, отражавшие атаки ВСУ на территории РФ, получат звание ветерана боевых действий
ВС РФ начали использовать трофеи НАТО на поле боя: главное об СВО за 14 октября
22:21
Песков заявил об опасениях Запада из-за Украины
22:15
Замгенпрокурора поставил важную задачу свердловским коллегам
22:12
ХК «Ак Барс» всухую разгромил «Металлург»
Мишустин показал, что Россия будет продавать странам БРИКС
22:02
Во Франции арестовано имущество бизнесменов из РФ на 70 млн евро
21:59
Над Брянской областью сбиты девять украинских беспилотников
21:49
Глава Минсельхоза России заявила, что не ест хлеб
Депутату гордумы Екатеринбурга Чачину грозит реальный срок
21:43
ЕС продлит мандат военной миссии на Украине на два года
21:41
В Британии обнародовали показания полковника-шпиона Скрипаля по делу об отравлении
21:23
«Трактор» проиграл 11-й команде Востока, прервав победную серию
Путин запустил реформу выборов в России
21:21
Shot: ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку в Курской области
21:20
Жители Тобольска жалуются на дефицит врачей-онкологов
21:19
Вылет вертолета за телами погибших в Непале россиян снова отложили
Бюджет России на 2025 застраховали от ошибок
21:08
МВД: украинские спецслужбы покровительствуют мошенникам в России
2
21:00
В Перми эвакуировали центральный автовокзал: онлайн-трансляция
20:58
Бывший вице-губернатор ХМАО возглавил 100-миллиардный фонд окружных властей
Путин ужесточил наказание для водителей: за что сейчас могут лишить прав на 1,5 года
20:56
Зеленский признал успехи ВС РФ в Курской области
1
20:55
Управделами правительства ЯНАО ушел в отставку, а Марина Трескова вновь стала мэром Лабытнанги: события дня
20:53
Курганская больница назначила ответственного за дорожки в гололед. Фото
Милонов предложил снижать на 1% ипотеку за каждого ребенка
20:50
Baza: вернувшийся с СВО житель Архангельска разгромил автобус из-за галлюцинаций
3
20:50
Жалобы на отопление, вмешательство полпреда и перестановки у власти: главные новости Кургана за 14 октября
20:48
«Мегахенд» ответил на слухи о возможном закрытии магазинов в Перми
Россия не собирается нападать на страны НАТО: главные заявления Пескова
20:47
Свердловчане массово скупают популярный антибиотик
20:45
Завод из Миасса отгрузил на север снегоочистители повышенной мощности. Видео
20:42
В МЧС раскрыли подробности смерти двух детей в болоте под Нижним Тагилом
1
Слухи о гражданстве США и отношение к СВО: где сейчас Данила Козловский
20:40
Тюменские таксисты массово бросают работу
20:26
Зеленский готовится представить Раде свой «план победы»
20:20
Курганские бойцы СВО получат по 100 тысяч от мэрии
Россия начала применять трофейную технику НАТО в зоне СВО: что сейчас есть в арсенале. Фотогалерея
20:20
Вахтовики «Сургутнефтегаза» пожаловались на просроченные подушки в общежитии
20:19
В Перми из автовокзала эвакуировали людей. Фото
20:18
Новый уральский полпред Жога осваивается в VIP-ложах. Видео
2
В Курской области уничтожен боец ВСУ, снимавшийся в рекламе про COVID-19: карта СВО 14 октября
20:17
Ремонт парализовал движение на Челябинском тракте. Карта
20:14
Якушев назвал новую стратегическую задачу «Единой России»
1
20:07
В городе ХМАО назвали лучших водителей автобусов
Как сейчас живет Тимур Родригез: Comedy Club, отношение к СВО и баттл с Киркоровым
20:07
Сотрудники Пермского Политеха ищут потерявшегося кота Пыжика. Фото
20:06
В Раде призвали сменить власть для окончания конфликта на Украине
5
20:01
Депутат Иванов: свердловского бойца СВО ошибочно записали в плен и лишили денег
Кто такие новички в правительстве Кухарука
19:52
Алаудинов: половина захваченной ВСУ курской территории освобождена
2
19:51
Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется теплая погода
19:50
Начальник оперотдела УМВД получил новую «звезду» через три месяца после перевода в Курган
Тюменский технократ перезагрузит соцблок ХМАО
19:46
Дело сотрудника ФСБ, которого судили за взятки, вернулось в пермский суд
19:45
Курганский автобус, который летом возит до Голубых озер, прекратил работу
1
19:41
Дети залезли на крышу Главного штаба в Петербурге. Видео
3
Кухарук замкнул на себе управление бюджетом ХМАО
19:23
В Магнитогорске дети южан преследуют 11-летнего мальчишку
3
19:23
РОМИР: треть россиян заявила об ухудшении материального положения
6
19:20
Курганская прокуратура довела до суда владельца собаки, напавшей на ребенка
1
Губернатор ХМАО сохранил ставку зама по вопросам СВО
19:16
Газманов объяснил, почему не ездит с концертами на передовую
10
19:15
Выручка прикамского калийного гиганта за 9 месяцев выросла до 180,7 млрд рублей
19:12
Пикапера, пристававшего к девушкам в Екатеринбурге, освободили от наказания
Что известно о новой железной леди в правительстве ХМАО
19:11
Сын Олега Газманова приедет на Ямал
2
19:10
В Одессе ударом ВС РФ уничтожены иностранные офицеры
4
19:09
Семь пермских ресторанов станут участниками масштабного гастрофестиваля
19:06
Француз Винатье*, который собирал данные о РФ, приговорен к тюремному сроку
19:00
Полпред Жога подарил сыну бойца СВО из Кургана кепку с флагом батальона «Спарта». Фото
2
18:59
«Короля госзаказов» лишат миллионов за провал ремонтов в центре Екатеринбурга
2
18:57
Фото Путина стало самым популярным снимком в финских газетах
18:55
Финансисты Ямала строят вольер для лис. Фото
18:55
Синоптики рассказали, когда на Екатеринбург снова обрушится снегопад
18:50
Молодые курганцы стали чаще умирать от болезней сердечно-сосудистой системы
2
18:49
Задержанному ФСБ бывшему вице-мэру Челябинска Репринцеву продлили срок в СИЗО
1
18:48
Свердловчанка зарезала девочку и подожгла квартиру. Фото, видео
1
18:47
В Тюмени перенесли концерт комика Гаврилова
18:46
Челябинский губернатор Текслер уволил своего заместителя
18:44
Глава активистов ЯНАО уехал на фронт, не оставив преемника. Инсайд
1
18:43
В Кургане из-за ДТП на мосту образовалась пробка. Видео
18:42
Пермские власти потратят десятки миллионов рублей на сервис ЭПОС
18:40
В России предложили сделать еще один выходной день
4
18:39
Уральский завод модифицирует российский скоростной поезд
18:38
Полиция задержала трех разбойников, которые напали на курганца
18:36
Власти Ноябрьска потратят более 22 млн рублей на новогодний декор
18:36
Силовики рассказали о родителях, у которых дети утонули в болоте в Свердловской области
18:34
Замминистра МЧС Курынин приедет в Ноябрьск для участия в конгрессе. Фото
18:30
Возбуждено уголовное дело после гибели двух детей под Нижним Тагилом
18:30
Полпред Жога поразил курганцев человечностью и взял на контроль проблемы бойцов ЧВК «Вагнер»
3
18:27
Бастрыкин подключился к инциденту в ХМАО, где житель угрожал расправой детям
18:26
Кот Крошик из Перми продолжает сбрасывать лишний вес
18:21
В Тюмени на ночь ограничат движение в районе трехуровневой развязки
18:21
Politico: Чехия потратила больше на покупку сырья РФ, чем на помощь Украине
18:19
В Екатеринбурге застроят жильем Новомосковский рынок. Фото
4
18:14
Жители Копейска часами ждут общественный транспорт до Челябинска. Видео
2
18:12
У самолета SuperJet до Челябинска из Минвод отказал двигатель
18:11
Жители ЯНАО предложили штрафовать людей, которые подкармливают голубей
5
18:11
В автобусах Нижневартовска поставили недостающие кондиционеры
18:10
Курганцев приглашают в мини-отпуск: от Таганая до Тобольска
18:10
В Челябинске резко взлетели цены на аренду квартир
18:07
В Тюменской области отменили пожароопасный сезон
1
18:07
Пермякам в торговом центре будут ставить прививки от гриппа и гепатита
18:07
В Перми владелец отреставрирует «дом со львами» на улице Монастырской
18:00
Под мостом дешевле: где в Кургане продается самое недорогое жилье
17:59
В центре Тюмени перекроют дорогу на 10 часов. Карта
17:56
В ЛДПР призвали лишать гражданства мигрантов за нападения на участников СВО
9
17:53
Штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области
17:45
Власти ХМАО отчитались о строительстве моста через Обь
1
17:41
Сотрудников ямальского агрохолдинга отметили на федеральном уровне
2
17:39
Генконсульство подтвердило информацию о задержании россиянки, бросившей младенца в аэропорту Антальи
2
17:39
Двое детей утонули в болоте в Свердловской области. Фото
17:37
Бастрыкин требует повторно возбудить дела о невыдаче лекарств в Челябинске
17:33
«Деловая Россия» поможет ювелирам получать качественное сырье
2
17:32
В Екатеринбурге возле ТРЦ «Карнавал» встали трамваи. Фото
17:29
Из-за ремонта на Свердлова курганские автобусы поменяют маршрут
17:29
Правительство РФ готовит нацпроект по поддержке внешней торговли
17:28
Вокалистка из ХМАО, покорившая Лазарева своим пением, решила раскрыть секреты выступления на звездном шоу
1
17:28
Мишустин рассказал, как санкции повлияли на экспорт из России
1
17:25
Суд оштрафовал пермяков, которые мешали управляющей компании чинить канализацию
17:21
Глумившегося над бойцами СВО блогера Оморьяна обвинили в поддержке «Азова»*. Фото
2
17:15
На инаугурации мэра города ЯНАО замечен глава соседнего района
1
17:15
Мишустин: ВВП России увеличился на 4,2%
5
17:11
Водонаева раскритиковала мировую звезду, назвав ее руки крупными
4
17:06
Кинувший подносом в тюменца мужчина извинился через адвоката
5
17:05
Интервью с мэром пермской территории, где идет главный конфликт осени-2024
2
17:03
В Екатеринбурге взлетели цены на рыбу. Инфографика
5
17:02
Пермский край накроет туман и ночные заморозки
17:01
В Тобольске откроют геотермальный курорт
16:58
Путин разрешил главе СКР занимать пост после 70 лет
7
16:58
Водителей будут лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров
7
16:58
Shot: россиянка бросила младенца в туалете аэропорта Антальи
8
16:53
Пермские танцоры DS Crew покажут в Перми свое новое шоу
16:52
На легендарное шоу в Екатеринбурге продают билеты за 18 тысяч
3
16:47
После публикации URA.RU в квартире вдовы ветерана ВОВ в Шадринске появилось тепло
1
16:46
Подростки повредили восемь машин в центре Челябинска
16:46
Бастрыкин заинтересовался тюменской больницей, где женщине повредили кишечник
16:46
Памфилова рассказала Путину о рекорде последних выборов в РФ
16:46
Экс-главу подрядчика Минобороны обвинили в присвоении 100 млн рублей
1
16:45
В Перми кипяток затопил улицу
16:45
Согласование с кабмином РФ замедлило назначение топ-чиновников ХМАО. Инсайд
16:44
Вице-губернатор ХМАО поставил новые задачи подчиненным после реформы стройблока
1
16:43
Теплая погода без осадков установится в Челябинской области
16:42
В Кургане на улице Свердлова временно закроют движение
2
16:42
В ЯНАО школьников переводят на дистанционное обучение из-за пневмонии
16:42
Депутат от КПРФ нарушила единогласную поддержку главы города в ЯНАО
1
16:40
«Газпром бурение» сорвало поставку своего груза в Сабетту и отказалось платить по многомиллионным счетам
16:35
В ММК рассказали об экономической прибыли от цифровизации промышленности
16:35
Житель дачного поселка в Кургане поссорился с соседями и поджег их дом
16:33
Белоусов: РФ рассчитывает на тесное военное сотрудничество с Китаем. Видео
16:31
Девятым кандидатом в мэры Челябинска стал VIP-представитель ЛДПР
16:31
Половина перевозчиков отказала екатеринбуржцам в скидках на проезд
5
16:30
На СВО погиб стрелок из Пермского края Роман Кучев
16:30
«Летит, летит»: курганский боец «Хитрый» заснял на видео, как чудом спасся от атаки дронов ВСУ
16:29
Боец из Златоуста добрался до своих, подорвавшись обеими ногами на мине. Видео
1
16:29
На причастность к убийству националистки Фарион будут проверены 300 человек
16:26
Ведущие уральские врачи бесплатно проверили здоровье жителей Сысертского района
1
16:20
Американская корпорация заходит в Казахстан, чтобы вести разведку газа
8
16:18
Краевые власти в Перми снесут более 50 домов, чтобы построить новые
16:17
В России запустили образовательный проект по обучению экспертов пивоваренной отрасли
1
16:14
В каких районах Тюмени выгоднее всего купить квартиру
1
16:13
В Тюмени проведут масштабный турнир по кулачным боям
1
16:11
В Тюменской области нашли очаг смертельно опасной болезни
16:10
Бастрыкин взял под контроль дело о жестоком избиении подростка в Кургане
16:10
Челябинские спортсмены пожаловались на лед с ямами и холод на катке. Фото
16:08
Минтруд планирует запретить свободный въезд мигрантам в РФ
18
16:01
Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях в жилищном комплексе ХМАО, затапливаемого отходами
1
16:01
Свердловчанка, задушившая мать на пару с сожителем, избежала тюрьмы. Фото, видео
16:00
В Екатеринбурге закрылся крупный секонд-хенд
1
15:54
В Салехарде открыли проезд к Обдорскому острогу
15:48
УФСБ поймало пермяка, который незаконно делал оружие
15:47
Челябинский экс-депутат Паутов встретит второй Новый год в СИЗО
1
15:46
Мужчины средних лет чаще всего нарушают ПДД в ЯНАО по четвергам
3
15:45
ВСУ за сутки потеряли более 300 человек в Курской области
15:42
На перекрестке улиц Энергетиков и Гранитной в Челябинске закроют проезд. Схема
15:39
В ХМАО закрылся популярный секонд-хенд
15:37
Глава СКР Бастрыкин запросил доклад из-за разрушающегося дома в Чайковском, в котором живут люди
15:37
Три челябинца приняли участие в создании нового сезона сериала «Гусар» на ТНТ. Фото
15:35
Долларовый миллиардер из списка Forbes Кузяев стал самым богатым пермяком
15:35
Песков назвал единственную отрасль, в которой РФ и США продолжают сотрудничество
3
15:33
Обвиняемому в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского попросили 22 года тюрьмы
15:30
Врачи ХМАО вырезали опухоль женщине с редкой аномалией внутренних органов
15:30
Песков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО
4
15:30
В Кургане неожиданно обострилась борьба за кресло замгубернатора. Инсайд
10
15:28
В Тюмени взлетели цены на молочку
3
15:26
Власти запретят парковку на трех улицах Екатеринбурга
1
15:25
Кремль — URA.RU: переговоры с США по ядерному оружию невозможны
2
15:25
«Пошел выбросить мусор»: офицер из Екатеринбурга погиб при взрыве в Грозном. Фото
2
15:20
Песков заявил о привлекательности БРИКС для стран мира
15:20
Песков высказался о ядерных учениях НАТО
15:20
В ЯНАО коробку малыша вручили семье африканцев. Фото
1
15:20
Жители Сатки пожаловались на плесень в палатах больницы. Фото
15:19
Челябинского депутата-золотодобытчика наградили орденом Сергия Радонежского
15:17
В Пермском крае освободилась должность зампрокурора
15:12
Центробанк допускает повышение ключевой ставки с 25 октября
18
15:05
Полпреда Жогу возмутили холодные батареи в домах уральцев
1
15:05
Российское кино осени 2024: что нас ждет на большом экране
2
15:05
Отставка чиновника правительства ЯНАО приведет к перераспределению полномочий
3
15:01
Исполнительницу хита «Матушка-земля» в Кремле вывели из себя вопросами про гробы
15
15:00
Минфин подтвердил планы индексации зарплат бюджетников
1
15:00
Что известно о новых вице-премьерах челябинского правительства
3
14:57
Врач-инфекционист Викулов опроверг вспышку вируса из Гонконга в России
1
14:57
«РЖД» отменят электричку из Сургута в Нижневартовск
14:55
Силуанов раскрыл, когда работающим пенсионерам повысят выплаты
29
14:55
В мэрии Тюмени назначили нового замглавы и директора департамента
2
14:53
Пермским евангелистам, с которыми судится мэрия, разрешили масштабный ремонт в ДК Ленина
14:53
В Барнауле запустили производство топливных систем на замену Bosch
14:53
Мессенджеры заставили челябинцев работать больше
14:50
Следы крови на потолке напугали жителей челябинской многоэтажки
14:49
Подельники свердловских наркодилеров, приславшие семье гроб со свиной головой, получат жесткие сроки
2
14:48
Увеличилось число отравившихся в школе Екатеринбурга
3
14:47
Появилось видео ночного погрома на закрытой вечеринке в термах «Баден-Баден»
3
14:43
«Дочка» «Роснефти» заплатит миллионы за аварию на месторождении в ХМАО
14:42
В Курганскую область не пропустили партию небезопасных консервов
14:40
Курганец выплатил долг по алиментам ради карьеры в госслужбе
16
14:40
В Металлургическом районе Челябинска бизнесвумен построит крупный ТК с автостоянкой. Скрин
3
14:39
В Тюмени риелтор назвал убийцей бойца СВО и отказался сдавать квартиру его семье. Видео
12
14:38
«Очередное хамство»: Медведев сравнил предложения Байдена о СЯС с Гитлером
1
14:37
В Тюмени резко подорожала аренда «однушек» и «трешек»
14:31
В Салехарде откроют историческое кафе
3
14:30
В Кургане назвали крайний срок подключения тепла в домах, где его нет
14:30
ВС РФ ударили по порту в Одессе
1
14:29
Мэр Озерска Гергенрейдер заявил, что не потерпит неуважения к себе и горожанам
14:28
«Поезд Победы» прибывает в Курган с интерактивной экспозицией военных лет
7
14:26
Установлена личность солдата США из подбитого под Курском БТР Stryker
6
14:24
Счастливых пермяков зовут на забег по набережной Камы
14:22
Моча на полу и отравление после супа: на что жалуются посетители тюменских игровых
14:20
Полпред Жога дал курганскому чиновнику особое поручение из-за проблем с теплом
7
14:16
«Почта России»: перевозка груза беспилотником на Ямале в 152 раза дороже авиации
2
14:15
ВС РФ освободили Левадное в Запорожье
14:12
В Перми вдова бойца СВО получила отказ в выплате из-за ошибки в документах
14:11
В Москве выпал первый снег
1
14:10
ВСУ используют FPV-дроны, бьющие по любой замеченной цели
14:10
Митрополит Кульберг сравнил СВО с работой хирурга
1
14:08
Дерево упало на мужчину во время прогулки в Челябинской области. Фото
2
14:05
Мэр Тюмени Афанасьев призвал тюменцев собирать на храм
2
14:05
Управделами правительства ЯНАО ушел в отставку
3
14:03
Свердловская сборная по боксу стала лучшей в УрФО
1
14:00
Экс-премьер Украины: весной в стране выберут нового главу из-за давления Запада
14:00
«Он опознал прокурора, а сижу я»: осужденный за насилие над юным уральцем впервые высказался
13:59
В Кургане «ГАЗель» попала в ДТП и повисла на отбойнике на мосту. Видео
13:59
Астроном объяснил, где и как свердловчанам увидеть комету, о которой говорит весь мир. Фото, видео
13:57
Кухарук взял паузу перед назначением первого замгубернатора ХМАО по политике
14
13:56
Из-за чего в Екатеринбурге массово отравились школьники
5
13:53
Кухарук вручил награду бывшему первому заместителю, ушедшему в отставку
13:53
В Перми запустят два новых автобусных маршрута
13:53
Военная прокуратура подала в суд на пермского предпринимателя с Wildberries
13:53
Нельсон из «Reflex» анонсировала возвращение Пугачевой в Россию
41
13:53
Тюменские рестораны примут участие в масштабном гастрофестивале
13:51
Общественницу из Кургана отправили на кремлевский проект для топовых чиновников. Фото
6
13:51
Пуровский НПЗ заставили заплатить за разливы нефти, обнаруженные экоактивистами ЯНАО
13:49
SHAMAN похвастался свидетельством о разводе
12
13:46
Экс-подполковник ФСБ, обвиненный в мошенничестве, вышел на свободу
6
13:46
Бизнесмен из Москвы заплатит курганскому заводу за самоуправство с его логотипом
1
13:46
Губернатор перед отпуском вмешался в скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга
5
13:45
В Челябинске проверят цены на рыбу
1
13:43
В Тюмени общественники отделились от «Русской общины»
2
13:41
В Свердловской области отменили семь маршрутов электричек из-за похолодания
13:36
Жителей Озерска напугал черный дым на крыше колледжа. Видео
13:36
В Брянской области заправки защитили бетонными блоками из-за угрозы атаки БПЛА
13:35
В Перми более ста домов останется на сутки без воды. Список
13:32
Пермяков зовут на встречу с Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным
13:32
Нефтяной миллионер из ХМАО решил ликвидировать свою фирму
13:32
Посреди реки в ЯНАО застряли пять Камазов. Фото
13:32
В ЯНАО избрали главу города
1
13:31
В челябинском киноцентре проведут «Ночь кино» с настольными играми и стендапом. Афиша
1
13:25
Бывший банкир из Самары лишился земли в Курганской области
1
13:22
На Джареда Лето набросились на Украине из-за России
2
13:16
Дочь Навального* начала работать на Камалу Харрис
3
13:12
Полиция Салехарда призвала блогеров позаботиться о безопасности под рэп-трек. Видео
13:11
Строители ЯНАО потребуют возбудить уголовное дело на прежних начальников
1
13:10
Тюменец Зулькарнаев снялся в молодежной драме
13:10
Из курганской больницы уволился главврач, назначенный экс-главой депздрава Сигидаевым
4
13:09
Новые заместители Кухарука дали обещания жителям ХМАО
13:08
Суд заставил мусульман отреставрировать мечеть в пермском городе
1
13:08
Стало известно, кто зарабатывает больше 110 тысяч рублей в Челябинске. Скрин
13:06
До -12 градусов похолодает в Челябинской области
13:06
С местонахождения Шигирского идола тайно вывезли артефакты Средневековья
3
13:04
В Тюменской области стали чаще убивать людей
13:04
«Накричала и схватила за капюшон»: тюменский кондуктор пытался высадить ребенка, не оплатившего проезд
13:02
WSJ: Украину ждет разрушительная зима
8
13:02
В тюменском ЖК появится новая дорога
12:56
«Дерзкая вода»: екатеринбургские моржи открыли сезон купаний. Фото, видео
12:52
Из Екатеринбурга запустят самолеты на Пхукет, Гоа и Паттайю
12:51
Губернатор Текслер назначил вице-премьеров челябинского правительства
3
12:50
Эксперт Гончарова: в России нет единой цифровой системы с картами пациентов
2
12:49
Челябинцы отсудили у «Аэрофлота» 500 тысяч рублей за аннуляцию билетов
12:44
ХК «Трактор» сообщил о смерти вдовы тренера Валерия Белоусова
1
12:44
Роспотребнадзор объяснил, как избавиться от радиоактивных веществ в грибах
12:42
Как в России изменится маткапитал
14
12:41
Пермячка придумала замену для Tinder
12:40
В Перми появится новый супермаркет с китайской едой
12:33
Рядом с дорогами в ЯНАО появились картонные макеты детей. Фото
3
12:30
Число кандидатов в мэры Челябинска увеличилось до восьми
12:30
Циркач Запашный жестко ответил авторам законопроекта о запрете животных в цирках
18
12:29
Улицы Тобольска захватывают бомжи
3
12:29
Свердловскую область полностью подключили к теплу. Инфографика
12:23
На тюменской трассе микроавтобус съехал в кювет. Фото
12:22
В ХМАО под суд пойдет адвокат, обманувший своих клиентов
1
12:17
В Перми за 57 млн рублей продают кафе-пекарню
12:13
МТС заплатит штраф в три млрд рублей из-за повышения тарифов
71
12:10
От сыра до беспилотников: разработки главного вуза Кургана заняли пьедестал на «Золотой осени-2024». Фото
4
12:01
Тюменцы отказываются от евро в пользу юаня
2
12:00
Фейковый сотрудник МФЦ неудачно позвонил представителю региональной безопасности ЯНАО
1
12:00
Минтруд предложил пересмотреть порядок привлечения трудовых мигрантов в РФ
5
12:00
Мэрия Кургана после 10 неудачных попыток продать землю застройщикам пошла на снижение цены
2
11:54
Пермские приставы приостановили работу электровозов на предприятии
11:54
В Кыштыме спасатели освободили мужчину, который сам себя заковал в наручники. Фото, видео
11:54
В Тюмени арестовали мужчину, кинувшего поднос с едой в кассира кафе. Видео
4
11:51
Число болельщиков челябинского ХК «Трактор» за год выросло на треть
11:50
Темнокожий студент воюет с крупным вузом в Екатеринбурге
2
11:49
Курганский перевозчик смог отменить скандальное решение экс-мэра Ситниковой
10
11:48
Кухарук дал установки новому составу правительства ХМАО
11:47
ЕС угрожает новыми санкциями России и Ирану
1
11:45
Губернатор Александр Моор вывел маленькую дочь в свет. Видео
11:44
Ветерана СВО избили в Петербурге. Видео
3
11:42
В Екатеринбурге сорвали концерт блогеров-миллионников. Скрин
2
11:39
В Перми известная сеть магазинов здорового питания откроет пекарню
11:32
Ирина Болгар опубликовала видео с Павлом Дуровым и их детьми
6
11:31
Тяжелоатлет из Салехарда завоевал первенство России в Краснодарском крае
11:30
В курганском округе поймали и оштрафовали двух незаконно проживающих мигрантов
1
11:28
На вокзале Екатеринбурга поймали ямальца из федерального розыска. Фото
11:26
Тюменская область провалилась в федеральном рейтинге
1
11:22
Пермские бизнесмены наняли мигрантов и пытались дать взятку сотруднику ФСБ
11:22
Челябинские врачи рассказали о первых симптомах рака груди
2
11:21
Mash: актер Данила Козловский потерял миллионы из-за СВО
45
11:20
Петербург накроет северный циклон «Хельма»
1
11:14
Школьницы из элитных гимназий Кургана прошли в финал конкурса «Ученик года». Фото
3
11:14
Мэрия Челябинска отправит инспекторов в обледеневшие дворы
3
11:14
В Тюмени подорожает проезд в автобусах
2
11:06
В Перми несколько ДТП парализовали движение на Коммунальном мосту. Видео
11:06
Оленеводы Ямала получают первые обещанные губернатором «золотые» загоны
11:04
В Кургане ускорится таяние снега
3
11:04
Жительница ЯНАО с ножами в руках ломилась в квартиры соседей. Видео
1
11:04
Володин: Европа захотела в БРИКС
16
11:02
Депутаты Миасса соберутся на внеплановую сессию, чтобы выбрать мэра
10:59
Пермские астрономы засняли большую комету над городом. Фото
1
10:53
Майор полиции из Свердловской области погиб в зоне СВО. Фото
4
10:50
В Еманжелинске пациентке три месяца не выдают жизненно важное лекарство
1
10:49
Устроивший ДТП в Миассе, в котором авто разорвало на две части, находился в опьянении
10:48
На Землю надвигается мощное суперлуние: что ни в коем случае нельзя делать в этот период
5
10:43
Мигрант пытался вывезти из Челябинска более миллиона рублей
1
10:41
К теплу подключили все жилые дома и соцучреждения в Челябинске
10:40
Пермячка пожаловалась, что ей не делают химиотерапию в онкодиспансере
3
10:40
Абсолютное большинство россиян отметили, что в стране много мигрантов
15
10:37
Женщина купила в ЯНАО конфеты с червями. Фото
1
10:34
Кто такая Майер, сменившая любимого зама Комаровой в правительстве ХМАО
7
10:24
Тюменский строитель продолжит карьеру в правительстве ХМАО
3
10:23
Тюменский экс-депутат получил назначение в правительстве ХМАО
2
10:23
Правоведы из Тюмени рассказали, чем опасен технологический прогресс
1
10:21
Губернатор ХМАО сохранил зама по IT, разработавшего нейроассистента для Комаровой
3
10:21
Shot: подросток купил боевые патроны, чтобы убить одногруппников
5
10:21
Кухарук назначил нового главу внутрипола ХМАО
2
10:20
Кухарук назначил главного финансиста в новом составе правительства ХМАО
3
10:20
«Звезды в джунглях»: кто покинул шоу в четвертом выпуске
2
10:19
Зам Кухарука по экономике сохранил пост в новом составе правительства ХМАО
10:19
В центре Кургана замерзают семьи с детьми: в заморозки в домах нет отопления
8
10:18
Экс-глава аппарата губернатора получил новый пост в правительстве ХМАО
2
10:17
В правительстве ХМАО появился финансовый ревизор, преданный Кухаруку
1
10:17
Водителей ЯНАО предупредят об изменении погоды через дорожные онлайн-табло
10:16
Влиятельная тюменская чиновница назначена заместителем губернатора ХМАО
3
10:14
Кухарук нашел замену любимице Комаровой в правительстве ХМАО
1
10:13
В Тюмени появятся новые платные парковки
10:13
В ХМАО впервые назначен профильный вице-губернатор, отвечающий за ЖКХ
4
10:12
Политический долгожитель сохранил пост в правительстве ХМАО
3
10:11
Комплекс для поиска дефектов в стеклянных изделиях создали в Челябинской области
10:11
Когда российский рынок СПГ восстановится после санкций
10:10
Кухарук назначил замом по стройке чиновника, пообещавшего Путину построить мост с опережением сроков
4
10:09
Губернатор ХМАО назначил бывшего сенатора замом по вопросам СВО
3
10:09
В Пермский край придет похолодание до -14 градусов
10:07
Губернатор ХМАО назначил нового руководителя аппарата
2
10:05
Кухарук вдвое урезал полномочия первого зама Забозлаева
1
10:04
На Полевском тракте перекрыли движение из-за перевернувшейся фуры. Видео
10:01
Прокуратура заставила нефтяную компанию из ХМАО выплатить миллионные долги по зарплате
1
09:57
У жителя Киргизии в ЯНАО конфисковали дорогую технику
09:57
Топ-5 эффективных способов сэкономить на продуктах
6
09:54
Пьяный тюменец напал на полицейского на заправке
09:54
Ушел из жизни бывший замглавы курганского округа Русанов. Фото
1
09:54
На федеральной трассе в Челябинской области закроют движение для транспорта
09:41
Летчик спас истребитель без двигателей и стал Героем России
1
09:39
В Челябинске отменяют садовые маршруты
09:31
В Европе назвали точку, которая приведет к войне России и НАТО
5
09:27
Могут ли в России начать наказывать за бездетность: что известно о налоге
40
09:17
Россияне стали чаще копить «на черный день»
9
09:06
ВС РФ впервые используют трофейную технику НАТО на поле боя
1
09:00
«18 дней у плиты в год»: пермяки посчитали, сколько времени тратят на приготовление еды
2
08:55
В Пермском крае перечислили самые популярные у молодежи культурные объекты
08:49
Politico: Орбан хочет помочь Трампу на выборах и отказаться от помощи Украине
1
08:48
Пермский топ-рыбак рассказал секреты ловли налима
4
08:45
Курганский разведчик «Турбо» получил госнаграду от Путина. Фото
08:45
Около реки Миасс в Челябинске хотят построить крупный торговый комплекс. Скрин
11
08:41
В кабинете арестованного свердловского мэра нашли прослушку. Фото, видео
1
08:38
Под Курском ликвидировали звезду украинской рекламы
08:36
Москалькова: ВСУ насильно вывезли из Курской области более тысячи человек
4
08:30
Тесные клетки, побои и одиночество: нужно ли запретить цирки с животными. Видео
43
08:21
Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ
08:20
В ХМАО чиновники вместо свежего асфальта уложили бетонные плиты
2
08:01
ВС РФ освободили Островское
08:01
Тюменцам рассказали, как купить недвижимость с огромными скидками
08:00
Уютная колония, снегопад и отключение воды в Пермском крае: главное за неделю
08:00
Отставка Шипилова и новый состав правительства: главные новости недели в ХМАО
1
08:00
Отставки в правительстве и забитые шиномонтажки: главные новости недели в Тюменской области
08:00
Приезд полпреда Жоги, снег и гололед в Кургане: главное за неделю
8
07:58
Каникулы: как курганские школьники будут отдыхать в 2024—2025 годах. Фото
07:58
Визит Жоги, октябрьские снегопады, ФСБ против Центра «Э»: главное за неделю
07:52
На ХМАО обрушатся снегопады
1
07:49
WP: спасатели США сбежали из-за вооруженных ополченцев
1
07:45
В Кургане создали робота для подрыва танков НАТО. Видео
5
07:43
Турне Жоги, снегопады, новые тарифы ЖКХ: главные свердловские события недели
3
07:40
Тюменскую область ждет похолодание до -13 градусов
07:30
Пермяки на два дня смогут переодеться в пальто
07:24
В Кремле оценили возможность введения налога на бездетность
36
07:14
В Кургане неделю продержится теплая погода
1
07:08
За подрыв Керченского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины
3
07:06
В Челябинске снежный покров не установится еще месяц. Скрин
2
07:05
В Свердловской области будет меньше снега
06:41
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках
30
06:35
Юрист Киселева назвала главные риски покупки вторичного жилья
2
06:28
Business Insider: на военном объекте в ФРГ задержали россиянина на велосипеде
1
06:26
Автоюрист Радько напомнил о запрете ездить на летней резине с декабря по февраль
06:26
На митинг Трампа пытался проникнуть мужчина с дробовиком: шериф подтвердил попытку покушения
06:15
В ЯНАО неделя начнется со штормового ветра
05:53
ХМАО вошел в топ регионов по материальному благополучию населения
05:53
В центре Екатеринбурга продают квартиру с мебелью от Versace за 63 млн рублей. Фото
7
05:43
Задержанный возле митинга Трампа высказался о своем аресте
05:30
В ЯНАО арестован начальник УФНС и готовится новый окружной бюджет: главные новости недели
1
05:27
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
11
05:26
Народно-освободительная армия Китая начала учения вокруг Тайваня
1
05:13
Армия РФ нанесла удар по командным пунктам ВСУ в Угледаре
04:55
WSJ: в США заметили загадочный рой дронов над скоплением военных объектов
1
04:45
На пермских реках раньше времени начал появляться лед. Фото
04:24
В Свердловской области заметили самую яркую комету за десятилетия. Фото
1
04:09
В схемах экс-мэра Сочи Копайгородского появились новые фигуранты
5
04:02
Легковушку разорвало пополам в аварии в Миассе. Фото
2
04:01
Премьер Исландии объявил о роспуске правительства
03:28
В ГД внесут законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников СВО
2
03:25
WP: ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле
2
03:17
Почему КНДР и Южная Корея оказались на грани войны
3
03:13
МЧС рассказало курганцам, как безопасно топить баню
3
03:11
Текслер будет помогать развивать российский спорт
3
03:04
Ямал снова стал абсолютным лидером рейтинга материального благополучия населения
02:56
В Екатеринбурге дерево упало на ехавший по дороге внедорожник. Видео
02:48
В ряде регионов России пропали широко применяемые антибиотики
6
02:32
Во время съемок фильма «Василий Теркин» под актерами рухнул пол: детали инцидента. Фото
9
02:29
Жителей Тюмени предупредили о новой схеме мошенничества
1
02:25
Shot: пьяный водитель в полицейской форме устроил массовое ДТП в Подмосковье. Фото
2
02:22
Байден подтвердил готовность к переговорам с РФ
13
02:10
RAI1: трое итальянских наемников получили ранения на юге Украины
02:01
Борт авиакомпании «Ямал» продолжил полет с поломкой системы навигации
01:38
Тюменский боец погиб в зоне СВО. Фото
01:30
Шериф Бьянко: В Калифорнии предотвращена третья попытка покушения на Трампа
1
01:30
В Челябинске опята растут под снегом. Фото
1
01:26
Клава Кока показала изнутри, как звезды живут в джунглях. Видео
4
01:16
Власти города ХМАО сделали заявление после пожара, где погибло два человека
01:14
Пермяков предупредили об изморози и тумане
01:08
В Казани посетитель караоке устроил стрельбу. Видео
4
00:33
Тюменская область заключила соглашение с ведущим музыкальным вузом РФ. Фото
00:32
В курганской мэрии объяснили, почему некоторые дома не подключены к теплу
8
00:26
«Анора» — триумфатор Каннского фестиваля скоро в российском прокате: о чем фильм, стоит ли идти
2
00:24
Алаудинов заявил об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области
1
00:17
Российские военные подняли флаг РФ над освобожденной Михайловкой в ДНР. Видео
2
00:05
Гранатометчик из ЯНАО героически погиб в зоне СВО. Фото
2