В Барнауле на заводе прецизионных изделий запущено серийное производство отечественных топливных систем для дизельных двигателей, предназначенных для тяжелой техники, включая грузовики КамАЗ. Эти системы приходят на замену импортным аналогам от Bosch и других производителей.
«Основным потребителем топливных систем является КамАЗ. С запуском производства ACR завод меньше зависит от импортных поставок. Он собирает пять–десять тысяч моторов Р6, а в скором времени их количество достигнет 20 тысяч», — рассказал руководитель пресс-службы завода Олег Афанасьев «Известиям». Запуск производства стал возможен благодаря финансированию от Фонда развития промышленности России.
Новые топливные системы будут использоваться не только для грузовиков КамАЗ, но и для другой спецтехники, такой как автомобили МАЗ, «Урал», а также тепловозы «Синара». Данные системы позволяют значительно улучшить эксплуатационные характеристики техники, снижая расход топлива и увеличивая интервалы межсервисного обслуживания, что делает их сравнимыми с мировыми аналогами от производителей типа Mercedes и Volvo.
В начале года в России начали закрываться последние специализированные магазины LG, Bosch и Sony. Весной предприятие ООО «БСХ бытовые приборы», которое ранее принадлежало дочерней компании немецкой Bosch, перешло под управление «Газпром бытовые системы».
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