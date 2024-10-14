«Звезды в джунглях»: кто покинул шоу в четвертом выпуске

Испытание на вылет проходили Алена Блин и Фил Воронин

14 октября 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Стендап-комик Филипп Воронин покинул реалити «Звезды в джунглях» Фото: Алена Полозова © URA.RU 13 октября вышла 4-я серия реалити-шоу «Звезды в джунглях». Прошлый эпизод завершился уходом 30-летней актрисы Дарьи Блохиной, которая проиграла в поединке коллеге Александру Волохову. Четвертый выпуск реалити-шоу «Звезды в джунглях» на канале ТНТ стал еще одним увлекательным эпизодом. В нем появился новый участник, который привлек внимание всех, включая Лерчек, которая флиртовала с Натаном в предыдущем выпуске. Чем закончился четвертый выпуск «Звезды в джунглях» Комику Филиппу Воронину пришлось покинуть проект Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / f1lipp Натан показал свою выносливость и победил в испытании на иммунитет, надувая шарик через соломинку с зажатым носом и связанными руками. Он получил неприкосновенность на голосовании. В лагере образовалось три коалиции: Лерчек, Натан и Женя Кривцова, Алена Жигалова, Алана Мамаева и Александр Волохов, а также Клава Кока, Филипп Воронин и Игорь Чехов. В номинацию на вылет отправилась журналистка Алена Жигалова, которая противостояла комику Филиппу Воронину (Филу). В испытании им потребовалось запомнить животных, названия которых написали на барабане внутри коробки с крысами, а затем расположить артефакты с их изображениями на столе в такой же последовательности. Алена смогла правильно расставить картинки на столе и выиграла испытание. А Филипп не справился с заданием и пришлось покинул шоу. Клава Кока показала изнутри, как звезды живут в джунглях. Видео Алена Жигалова призналась, что выиграла испытание с большим трудом, сражаясь с подкашивающимися ногами. Но ее первая мысль была о возвращении в лагерь и показе себя перед остальными звездами. «Я была в эйфории!», — заявила журналистка. Также Алена обратилась к Натану и его команде, заявив, что теперь она оставляет за собой право делать любые ходы в игре. Кто покинул шоу в предыдущих сериях Первой шоу «Звезды в джунглях» пришлось покинуть телеведущей, журналистке Дане Борисовой, которая проиграла Дарье Блохиной. «Было очень обидно, я расстроилась. Я не оправдала ожидания поклонников, моих родственников. Да, неприятно и гадко в глубине души, но я себе цену знаю», — сказала телеведущая. Второй выпуск шоу ознаменовался уходом Даниила Вахрушева, который проиграл Александру Волохову. «С проекта уходит главный смутьян и скандалист. Я оставался верен себе», — прокомментировал свой уход Вахрушев. В третьем выпуске удача отвернулась от Дарьи Блохиной. Победу над ней вновь одержал Александр Волохов. Актриса озвучки не смогла сдержать слез, покидая проект, и говорила о несправедливости. О чем реалити «Звезды в Джунглях» Десять знаменитостей из мира кино, музыки, спорта и шоу-бизнеса отправляются в сердце южноамериканских джунглей, где располагается изолированный лагерь — место действия реалити-шоу «Звезды в джунглях». Участникам предстоит пройти череду сложных испытаний, зарабатывая монеты. Эти монеты — своеобразная валюта проекта: их можно обменять на еду или сохранить до конца, получив денежный приз. Стартовый «банк» шоу составляет 30 миллионов рублей, и перед звездами встает сложный выбор: удовлетворить потребности в еде или побороться за крупный выигрыш. Еженедельно один из участников покидает проект по результатам голосования, а его место занимает новый претендент на победу. За все время в шоу примут участие 19 звезд. Ведущими, как и в предыдущих сезонах, стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Премьера реалити состоялась на телеканале ТНТ 22 сентября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

13 октября вышла 4-я серия реалити-шоу «Звезды в джунглях». Прошлый эпизод завершился уходом 30-летней актрисы Дарьи Блохиной, которая проиграла в поединке коллеге Александру Волохову. Четвертый выпуск реалити-шоу «Звезды в джунглях» на канале ТНТ стал еще одним увлекательным эпизодом. В нем появился новый участник, который привлек внимание всех, включая Лерчек, которая флиртовала с Натаном в предыдущем выпуске. Натан показал свою выносливость и победил в испытании на иммунитет, надувая шарик через соломинку с зажатым носом и связанными руками. Он получил неприкосновенность на голосовании. В лагере образовалось три коалиции: Лерчек, Натан и Женя Кривцова, Алена Жигалова, Алана Мамаева и Александр Волохов, а также Клава Кока, Филипп Воронин и Игорь Чехов. В номинацию на вылет отправилась журналистка Алена Жигалова, которая противостояла комику Филиппу Воронину (Филу). В испытании им потребовалось запомнить животных, названия которых написали на барабане внутри коробки с крысами, а затем расположить артефакты с их изображениями на столе в такой же последовательности. Алена смогла правильно расставить картинки на столе и выиграла испытание. А Филипп не справился с заданием и пришлось покинул шоу. Алена Жигалова призналась, что выиграла испытание с большим трудом, сражаясь с подкашивающимися ногами. Но ее первая мысль была о возвращении в лагерь и показе себя перед остальными звездами. «Я была в эйфории!», — заявила журналистка. Также Алена обратилась к Натану и его команде, заявив, что теперь она оставляет за собой право делать любые ходы в игре. Первой шоу «Звезды в джунглях» пришлось покинуть телеведущей, журналистке Дане Борисовой, которая проиграла Дарье Блохиной. «Было очень обидно, я расстроилась. Я не оправдала ожидания поклонников, моих родственников. Да, неприятно и гадко в глубине души, но я себе цену знаю», — сказала телеведущая. Второй выпуск шоу ознаменовался уходом Даниила Вахрушева, который проиграл Александру Волохову. «С проекта уходит главный смутьян и скандалист. Я оставался верен себе», — прокомментировал свой уход Вахрушев. В третьем выпуске удача отвернулась от Дарьи Блохиной. Победу над ней вновь одержал Александр Волохов. Актриса озвучки не смогла сдержать слез, покидая проект, и говорила о несправедливости. Десять знаменитостей из мира кино, музыки, спорта и шоу-бизнеса отправляются в сердце южноамериканских джунглей, где располагается изолированный лагерь — место действия реалити-шоу «Звезды в джунглях». Участникам предстоит пройти череду сложных испытаний, зарабатывая монеты. Эти монеты — своеобразная валюта проекта: их можно обменять на еду или сохранить до конца, получив денежный приз. Стартовый «банк» шоу составляет 30 миллионов рублей, и перед звездами встает сложный выбор: удовлетворить потребности в еде или побороться за крупный выигрыш. Еженедельно один из участников покидает проект по результатам голосования, а его место занимает новый претендент на победу. За все время в шоу примут участие 19 звезд. Ведущими, как и в предыдущих сезонах, стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Премьера реалити состоялась на телеканале ТНТ 22 сентября 2024 года.