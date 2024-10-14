Француз Винатье*, который собирал данные о РФ, приговорен к тюремному сроку

Французский журналист Лоран Винатье (признан Минюстом РФ иноагентом) приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей деятельности иноагента и сборе данных. Такое решение вынес столичный суд.
«Суд постановил признать Винатье виновным и назначить ему наказание в виде трех лет колонии общего режима», — гласит решение суда. Его приводит telegram-канал «Следком»
Винатье признал свою вину и раскаялся в содеянном. Во время прений сторон прокуратура запросила для него три года и три месяца лишения свободы, в то время как защита просила о наказании без тюремного заключения, указывая на чрезмерную суровость запрошенного срока.
Дело Винатье рассматривалось в особом порядке, что не позволило суду назначить более строгое наказание, превышающее две трети от максимального по данной статье. Гражданин Франции был задержан в Москве как сотрудник швейцарской НКО, он обвиняется в сборе данных о ВС РФ. В июне текущего года его имя было включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
*Лоран Винатье признан Минюстом РФ иноагентом
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