В Курской области уничтожен боец ВСУ, снимавшийся в рекламе про COVID-19: карта СВО 14 октября

ВС РФ под Курском уничтожили бойца ВСУ, который снимался в рекламе о вакцинации

14 октября 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают уничтожать бойцов ВСУ в Курской области, освобождая регион от натиска противника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в Курской области ликвидировали украинского бойца Андрея Маханько. Он был известен по роли главного врача Украины в рекламе про вакцинацию от вируса COVID-19. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Курское направление Военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил о ликвидации майора Андрея Маханько из ВС Украины в Курской области. Маханько был узнаваем благодаря участию в рекламе, посвященной вакцинации от COVID-19, где он выступал в роли главного врача Украины. Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации России выполнили успешные удары по позициям ВС Украины, расположенным в приграничном районе Курской области. Удары были нанесены авиационными ракетами, цели для которых были заранее разведаны. В результате нанесенных ударов личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены. Также ВС России освободили поселок Новый Путь, который находится в Глушковском районе. Российские войска продолжают успешное освобождение населенных пунктов, которые были взяты ВСУ во время диверсии в регионе. Донецкое направление По информации военного следственного управления СК РФ по региону, ВСУ выпустили 24 боеприпаса по территории ДНР в течение последних суток. Было зарегистрировано девять обстрелов. В результате этого были повреждены частные жилые дома в Горловке. Также зафиксирован инцидент с беспилотником, в результате которого был ранен мужчина 1962-го года рождения. Кроме того, российский военнослужащий с позывным Калмык выразил предположение о планах украинских диверсионных групп провести акции против ВС РФ в районе Угледара. По информации Минобороны, морпехи Тихоокеанского флота обнаружили схрон с боеприпасами для американских и польских гранатометов юго-западнее населенного пункта. В схроне были найдены боеприпасы, предположительно предназначенные для диверсионных групп ВСУ. Кроме того, в Угледаре ВС РФ уничтожили командные пункты противника. Это привело к дезорганизации украинских войск. Также Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Островское в ДНР военнослужащими 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Под давлением российских штурмовых групп подразделения ВСУ были вынуждены отступить в соседний Курахово. Во время отступления украинские военные оставили на позициях раненых. Кураховское направление Минобороны РФ сообщило о действиях российского расчета РСЗО БМ-21 «Град», который поразил украинский опорный пункт, оказывая поддержку наступающим штурмовикам на кураховском участке фронта. В результате залпа осколочно-фугасными снарядами были поражены основные огневые точки опорного пункта ВСУ. Ореховское направление Российское оборонное ведомство сообщило о действиях расчетов беспилотников группировки войск «Днепр», которые уничтожили огневые точки ВС Украины в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области. Основной задачей операторов БПЛА было уничтожение пунктов управления беспилотниками и военной техники противника. Авдеевское направление Зенитный расчет группировки войск «Центр» успешно сбил разведывательный БПЛА самолетного типа ВСУ на авдеевском участке фронта. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие зенитного расчета для уничтожения цели обеспечили воздушное прикрытие. Луганское направление ВС РФ успешно отбили 45 попыток ВСУ проникнуть на территорию Луганской Народной Республики в течение последней недели, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в ходе боев было уничтожено порядка 7 710 украинских боевиков и иностранных наемников. За указанный период силы РФ также уничтожили значительное количество военной техники и оборудования, включая 11 танков, пусковую установку РСЗО Vampire, артиллерийские орудия, средства РЭБ и контрбатарейной борьбы. Кроме того, были поражены склады с боеприпасами и боевые машины противника. Группировка «Запад» захватила 39 опорных пунктов ВСУ По информации, предоставленной начальником пресс-центра группировки «Запад» Иваном Бигмой, подразделения группировки войск «Запад» смогли улучшить свои позиции, захватив 39 опорных пунктов ВС Украины за последние сутки. Это было достигнуто благодаря активным действиям мотострелковых подразделений, которые действовали при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Целевые операции проходили в районах Петропавловки, Купянска, Берестового, Червоной Дибровы и Григоровки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные в Курской области ликвидировали украинского бойца Андрея Маханько. Он был известен по роли главного врача Украины в рекламе про вакцинацию от вируса COVID-19. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил о ликвидации майора Андрея Маханько из ВС Украины в Курской области. Маханько был узнаваем благодаря участию в рекламе, посвященной вакцинации от COVID-19, где он выступал в роли главного врача Украины. Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации России выполнили успешные удары по позициям ВС Украины, расположенным в приграничном районе Курской области. Удары были нанесены авиационными ракетами, цели для которых были заранее разведаны. В результате нанесенных ударов личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены. Также ВС России освободили поселок Новый Путь, который находится в Глушковском районе. Российские войска продолжают успешное освобождение населенных пунктов, которые были взяты ВСУ во время диверсии в регионе. По информации военного следственного управления СК РФ по региону, ВСУ выпустили 24 боеприпаса по территории ДНР в течение последних суток. Было зарегистрировано девять обстрелов. В результате этого были повреждены частные жилые дома в Горловке. Также зафиксирован инцидент с беспилотником, в результате которого был ранен мужчина 1962-го года рождения. Кроме того, российский военнослужащий с позывным Калмык выразил предположение о планах украинских диверсионных групп провести акции против ВС РФ в районе Угледара. По информации Минобороны, морпехи Тихоокеанского флота обнаружили схрон с боеприпасами для американских и польских гранатометов юго-западнее населенного пункта. В схроне были найдены боеприпасы, предположительно предназначенные для диверсионных групп ВСУ. Кроме того, в Угледаре ВС РФ уничтожили командные пункты противника. Это привело к дезорганизации украинских войск. Также Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Островское в ДНР военнослужащими 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Под давлением российских штурмовых групп подразделения ВСУ были вынуждены отступить в соседний Курахово. Во время отступления украинские военные оставили на позициях раненых. Минобороны РФ сообщило о действиях российского расчета РСЗО БМ-21 «Град», который поразил украинский опорный пункт, оказывая поддержку наступающим штурмовикам на кураховском участке фронта. В результате залпа осколочно-фугасными снарядами были поражены основные огневые точки опорного пункта ВСУ. Российское оборонное ведомство сообщило о действиях расчетов беспилотников группировки войск «Днепр», которые уничтожили огневые точки ВС Украины в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области. Основной задачей операторов БПЛА было уничтожение пунктов управления беспилотниками и военной техники противника. Зенитный расчет группировки войск «Центр» успешно сбил разведывательный БПЛА самолетного типа ВСУ на авдеевском участке фронта. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие зенитного расчета для уничтожения цели обеспечили воздушное прикрытие. ВС РФ успешно отбили 45 попыток ВСУ проникнуть на территорию Луганской Народной Республики в течение последней недели, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в ходе боев было уничтожено порядка 7 710 украинских боевиков и иностранных наемников. За указанный период силы РФ также уничтожили значительное количество военной техники и оборудования, включая 11 танков, пусковую установку РСЗО Vampire, артиллерийские орудия, средства РЭБ и контрбатарейной борьбы. Кроме того, были поражены склады с боеприпасами и боевые машины противника. По информации, предоставленной начальником пресс-центра группировки «Запад» Иваном Бигмой, подразделения группировки войск «Запад» смогли улучшить свои позиции, захватив 39 опорных пунктов ВС Украины за последние сутки. Это было достигнуто благодаря активным действиям мотострелковых подразделений, которые действовали при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Целевые операции проходили в районах Петропавловки, Купянска, Берестового, Червоной Дибровы и Григоровки.