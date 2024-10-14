Три подростка залезли на крышу Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают в СМИ.
«Трое подростков проникли на крышу Главного штаба на Дворцовой, чтобы „прокатиться“ на „Колеснице Славы“. Гарантированный „успех“ в виде сотрудников полиции пришел к мальчишкам 13, 14 и 16 лет», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
После задержания подростков старший из них был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Всех троих ребят передали родителям с официальным предостережением.
Здание Главного штаба, расположенное на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, является значимым историческим сооружением. На западе здания размещены структуры командования Ленинградского военного округа России, а восточная часть с 1999 года служит местом для экспонатов Эрмитажа. Триумфальная арка украшена колесницей на высоте 36 метров, запряженной шестеркой коней, символизирующей воинскую славу.
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