Дети залезли на крышу Главного штаба в Петербурге. Видео

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Три подростка залезли на крышу Главного штаба на Дворцовой площади
Три подростка залезли на крышу Главного штаба на Дворцовой площади Фото:

Три подростка залезли на крышу Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают в СМИ.

«Трое подростков проникли на крышу Главного штаба на Дворцовой, чтобы „прокатиться“ на „Колеснице Славы“. Гарантированный „успех“ в виде сотрудников полиции пришел к мальчишкам 13, 14 и 16 лет», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

После задержания подростков старший из них был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Всех троих ребят передали родителям с официальным предостережением.

Здание Главного штаба, расположенное на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, является значимым историческим сооружением. На западе здания размещены структуры командования Ленинградского военного округа России, а восточная часть с 1999 года служит местом для экспонатов Эрмитажа. Триумфальная арка украшена колесницей на высоте 36 метров, запряженной шестеркой коней, символизирующей воинскую славу.

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Три подростка залезли на крышу Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают в СМИ. «Трое подростков проникли на крышу Главного штаба на Дворцовой, чтобы „прокатиться“ на „Колеснице Славы“. Гарантированный „успех“ в виде сотрудников полиции пришел к мальчишкам 13, 14 и 16 лет», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». После задержания подростков старший из них был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Всех троих ребят передали родителям с официальным предостережением. Здание Главного штаба, расположенное на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, является значимым историческим сооружением. На западе здания размещены структуры командования Ленинградского военного округа России, а восточная часть с 1999 года служит местом для экспонатов Эрмитажа. Триумфальная арка украшена колесницей на высоте 36 метров, запряженной шестеркой коней, символизирующей воинскую славу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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