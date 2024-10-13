13 октября 2024

В ряде регионов России пропали широко применяемые антибиотики

«Известия»: в 25 регионах РФ пропали антибиотики с рокситромицином
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация обновлённой регистратуры ГКБ№1. Челябинск, таблетки, аптека, лекарства, аптечный киоск
Дефицит антибиотиков наблюдается в аптеках Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Крыма Фото:

Из аптек почти трети регионов России исчезли лекарства, содержащие рокситромицин. Также отмечается дефицит препаратов с азитромицином, кларитромицином и эритромицином. Нехватка связана с сокращением поставок в гражданский оборот.

«В 25 регионах страны пациенты столкнулись с отсутствием в аптеках препаратов с рокситромицином. Также выявлено, что в 12 регионах нет лекарств с эритромицином, в шести — кларитромицином, в пяти — азитромицином», — передает газета «Известия».

По сообщению издания, дефицит вызван сокращением объемов выпуска данных медикаментов в 2024 году. Так, например, по информации аналитиков компании RNC Pharma, с января по август 2024 года на рынок поступили 788 тысяч упаковок лекарств с эритромицином по сравнению с 922 тысячами за аналогичный период в прошлом году.

Ранее URA.RU сообщало, что онкобольные пациенты пожаловались на нехватку лекарств для лечения рака. При этом в Госдуме обсуждают законопроект, после принятия которого участковые больницы смогут самостоятельно продавать медикаменты.

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Из аптек почти трети регионов России исчезли лекарства, содержащие рокситромицин. Также отмечается дефицит препаратов с азитромицином, кларитромицином и эритромицином. Нехватка связана с сокращением поставок в гражданский оборот. «В 25 регионах страны пациенты столкнулись с отсутствием в аптеках препаратов с рокситромицином. Также выявлено, что в 12 регионах нет лекарств с эритромицином, в шести — кларитромицином, в пяти — азитромицином», — передает газета «Известия». По сообщению издания, дефицит вызван сокращением объемов выпуска данных медикаментов в 2024 году. Так, например, по информации аналитиков компании RNC Pharma, с января по август 2024 года на рынок поступили 788 тысяч упаковок лекарств с эритромицином по сравнению с 922 тысячами за аналогичный период в прошлом году. Ранее URA.RU сообщало, что онкобольные пациенты пожаловались на нехватку лекарств для лечения рака. При этом в Госдуме обсуждают законопроект, после принятия которого участковые больницы смогут самостоятельно продавать медикаменты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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