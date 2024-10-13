В ряде регионов России пропали широко применяемые антибиотики

«Известия»: в 25 регионах РФ пропали антибиотики с рокситромицином

14 октября 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

Дефицит антибиотиков наблюдается в аптеках Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Крыма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из аптек почти трети регионов России исчезли лекарства, содержащие рокситромицин. Также отмечается дефицит препаратов с азитромицином, кларитромицином и эритромицином. Нехватка связана с сокращением поставок в гражданский оборот. «В 25 регионах страны пациенты столкнулись с отсутствием в аптеках препаратов с рокситромицином. Также выявлено, что в 12 регионах нет лекарств с эритромицином, в шести — кларитромицином, в пяти — азитромицином», — передает газета «Известия». По сообщению издания, дефицит вызван сокращением объемов выпуска данных медикаментов в 2024 году. Так, например, по информации аналитиков компании RNC Pharma, с января по август 2024 года на рынок поступили 788 тысяч упаковок лекарств с эритромицином по сравнению с 922 тысячами за аналогичный период в прошлом году. Ранее URA.RU сообщало, что онкобольные пациенты пожаловались на нехватку лекарств для лечения рака. При этом в Госдуме обсуждают законопроект, после принятия которого участковые больницы смогут самостоятельно продавать медикаменты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из аптек почти трети регионов России исчезли лекарства, содержащие рокситромицин. Также отмечается дефицит препаратов с азитромицином, кларитромицином и эритромицином. Нехватка связана с сокращением поставок в гражданский оборот. «В 25 регионах страны пациенты столкнулись с отсутствием в аптеках препаратов с рокситромицином. Также выявлено, что в 12 регионах нет лекарств с эритромицином, в шести — кларитромицином, в пяти — азитромицином», — передает газета «Известия». По сообщению издания, дефицит вызван сокращением объемов выпуска данных медикаментов в 2024 году. Так, например, по информации аналитиков компании RNC Pharma, с января по август 2024 года на рынок поступили 788 тысяч упаковок лекарств с эритромицином по сравнению с 922 тысячами за аналогичный период в прошлом году. Ранее URA.RU сообщало, что онкобольные пациенты пожаловались на нехватку лекарств для лечения рака. При этом в Госдуме обсуждают законопроект, после принятия которого участковые больницы смогут самостоятельно продавать медикаменты.